Bau des Leipziger City-Hafens startet noch 2021

Leipzig

Eigentlich sollten die beiden letzten großen Bauprojekte am Elstermühlgraben 2020 beginnen. Doch durch Corona kam es zu erheblichen Verzögerungen bei den fast 25 Millionen Euro schweren Vorhaben. Mehrfach seien Planer ausgefallen, die Abwicklung von Fördermitteln und Finanzfreigaben ins Stocken geraten, teilte das Amt für Stadtgrün und Gewässer (ASG) auf LVZ-Anfrage mit. Doch 2021 gehe es nun definitiv los!

Liegeplatz für neun Fahrgastschiffe

Stadthafen: Im vierten Quartal 2021 beginnen die bauvorbereitenden Arbeiten für ein 4000 Quadratmeter großes Ankerbecken neben dem Elstermühlgraben. Dieser Liegeplatz für neun Fahrgastschiffe sowie 40 private Sport- und Familienboote wird künftig Stadthafen heißen. Er befindet sich unweit der Käthe-Kollwitz-Straße und vom Schreberbad – genau dort, wo schon seit 2014 ein privater Kanuverleiher unter dem Namen „Stadthafen Leipzig“ aktiv ist. „Diesen Sommer kann der Pächter die Fläche noch mal nutzen“, erklärte Angela Zábojnik, im ASG Abteilungsleiterin für Gewässerentwicklung. Im Anschluss errichte die Kommune aber das Wasserbecken für rund 7,5 Millionen Euro. Davon sind 90 Prozent Fördermittel.

Servicegebäude, Pavillons und ein Freisitz

Alle Gebäude, die zu so einem Hafen dazugehören, errichtet hingegen ein privater Investor. Zum Beispiel sind ein Bootshaus für 100 Kanus vorgesehen, ein Servicegebäude mit Restaurant, Laden, Toiletten und Informationsbüro zum Neuseenland, auch kleine Pavillons und ein Freisitz auf 350 Quadratmetern. Für die Entscheidung, wer den Zuschlag hierfür erhält und den Hafen künftig betreiben darf, hat die Stadt ein zweistufiges, europaweites Vergabeverfahren durchgeführt, so Zábojnik weiter. Man befinde sich gerade „in den finalen Vertragsverhandlungen“. Die politischen Gremien der Stadt könnten dann bald entscheiden.

Wie berichtet, dürfen Leipzigs Bootsverleiher wegen der aktuellen Corona-Schutzverordnung derzeit ihre Dienste nicht anbieten. Ingolf Neumann vom Stadthafen-Team hofft, dass die nächste Corona-Schutzverordnung großzügiger zugunsten des Freizeitsports ausfällt. „Wir wären jedenfalls startklar, freuen uns auf die neue Saison“, sagte er. Während der Bauzeit für den Hafen bleibe dem Team noch ein zweiter Verleih-Standort am Scheibenholz.

Fertigstellung Mitte 2024 im Visier

Laut Fachfrau Zábojnik könnte der City-Hafen samt Infrastruktur in drei Jahren fertig sein – also Mitte 2024. Gleiches gelte für das andere Großprojekt: den letzten Abschnitt zur Freilegung des Elstermühlgrabens. Durch den jüngsten Ratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2021/22 seien die dafür nötigen 17 Millionen Euro nun vollständig abgesichert. 75 Prozent davon sind Fördermittel.

Elsterbrücke: Gestartet werde im Oktober 2021 mit dem Bau einer Brücke in der Elsterstraße. Zu allen Details sei im Juni eine Info-Veranstaltung geplant. „Ende 2022 schließt sich dann mit gleicher Bauzeit der Neubau der Poniatowskibrücke im Zuge der Lessingstraße an“, sagte Zábojnik. Erst danach folge der 170 Meter lange Flusslauf, der am Nordufer einen begehbaren Steg erhält. Alles gleichzeitig zu machen, hätte ein Umleitungschaos in dem dicht bewohnten Viertel verursacht. Deshalb die lange Bauzeit.

Schwimmstege am Elstermühlgraben

Am Schluss kämen auch noch Verbesserungen in dem Teil des Elstermühlgrabens hinzu, der einst zuallererst freigelegt wurde: am Ranstädter Steinweg. Dort werde das Angerwehr samt einem Fisch-Kanu-Pass fertiggestellt, um die künftig etwa 80 Zentimeter Höhenunterschied beim Pegelstand zu überbrücken. Auch Schwimmstege sowie Naturschutzeinbauten für Wassertiere und Pflanzen seien am Ranstädter Steinweg geplant. Das alles ergebe aber erst Sinn, wenn dort nicht mehr nur ein Rinnsal den Boden bedeckt. Wenn der Elstermühlgraben 2024 komplett geöffnet ist, können durch ihn bis zu 15 Kubikmeter Wasser pro Sekunden in Richtung Norden fließen.

Von Jens Rometsch