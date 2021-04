Bad Düben

Das Gelände des Bad Dübener Waldkrankenhauses fristete zuletzt ein trostloses Dasein. Jetzt hat die Ost-West Bau- und Grund Immobilien GmbH mit Sitz in Duisburg das rund 119.000 Quadratmeter große ehemalige Klinikareal zwischen Reinharzer Straße und Spatenweg für eine mittlere sechsstellige Summe von Vorbesitzer Herbert Lischetzki von der Freizeitstätten GmbH aus dem westfälischen Dinslaken erworben. Die ersten zehn Eigenheime sollen noch in diesem Jahr entstehen. 50 weitere sind in Planung. Das Genehmigungsverfahren für das Großprojekt ist angeschoben worden.

Erste Adresse für DDR-Sportler: Die Orthopädie hielt 1971 mit der Eröffnung einer orthopädischen Abteilung Einzug im Waldkrankenhaus und 1975 wurde die Einrichtung zum „Fachkrankenhaus für Orthopädie“ erklärt. Seitdem genoss das Haus in ganz Deutschland einen sehr guten Ruf, viele namhafte Sportler haben sich hier operieren lassen. Im Jahr 1995 wurde der alte Standort in der Hammermühle geschlossen und das neu errichtete Waldkrankenhaus am Dübener Kurpark eröffnet.

