Der große Waldbrand bei Beilrode hat es leidlich gezeigt: Die Trockenheit birgt Brandgefahren, hält Einsatzkräfte in Atem und verursacht große Schäden.

Vegetationsbrände wie Feldbrände scheinen in manchem Sommer an der Tagesordnung. „Sie lassen sich leider nicht vollkommen verhindern“, so Christine Richter, Geschäftsführerin der Regionalbauernverbände Delitzsch und Torgau. Bei Erntearbeiten selbst kann es zu den Feuern kommen, in der Beobachtung der letzten Jahre gingen die Feldbrände oft vom Feldrand aus – Zigaretten oder Scherben können Ursache sein. Diesen Sommer war es verhältnismäßig ruhig. Feldbrände gab es, jedoch deutlich weniger als in den Vorjahren, wo die Feuerwehrleute teils mehrfach pro Woche ausrücken mussten. Nun ist ein Großteil der Ernte erledigt.

Folgenreiche Maschinenbrände

Maschinenbrände sind besonders folgenreich, vernichten im schlimmsten Falle Technik und Ernte. So brannte bei Delitzsch ein Mähdrescher aus. Schnell kämen bis zu 450 000 Euro Maschinenschaden zusammen, schätzt Christine Richter. Versicherungen ersetzen Schäden, jedoch dauern die bürokratischen Verfahren. „Vor allem ist der Landwirt in seiner Arbeit erstmal still gelegt, er kann nicht weiter ohne Maschine und muss sich was leihen“, so Christine Richter.

Die Landwirte tun viel, um Brände zu verhindern. Die Maschinen und Geräte werden ausgeblasen und gut gereinigt, es werden Steine von den Feldern gelesen, um das Risiko eines Stein- und Funkenschlags möglichst klein zu halten. Die Feldraine werden gemäht, damit aus Autos geschmissene Kippen und Müll weniger riskant sind.

Bauern und Feuerwehr arbeiten zusammen

Brennt es doch, versuchen die Bauern so gut es geht, der Feuerwehr unter die Arme zu greifen, indem nach Möglichkeit umgepflügt oder -gegrubbert wird und Schneisen gezogen werden. Was zu DDR-Zeiten Pflicht war, machen heute einige Bauern freiwillig: Traktoren ziehen große Wassertanks mit zu den Erntearbeiten beziehungsweise Wassertanks werden am Feldrand positioniert. „Die Hauptsache ist, ein Übergreifen zu verhindern, im schlimmsten Falle greifen die Feuer ja in Wälder über und das wollen wir unbedingt verhindern“, sagt Christine Richter.

Für die Feuerwehrleute ist jeder Vegetationsbrand schwerste körperliche Arbeit, die sich über Stunden und wie im Falle des Waldbrandes bei Beilrode sogar über Tage ziehen kann. Ursache war vermutlich ein Zug. Neben den allgemeinen Gefahren bei der Brandbekämpfung besteht bei dieser körperlichen Belastung bei hohen Temperaturen immer die Gefahr großer Kreislaufprobleme.

Bürger sind gefragt

Um all dies zu verhindern, sind stets auch die Bürger gefragt. Man sollte keine Zigarettenkippen in die Landschaft werfen und bedenken, dass jede Scherbe wie ein Brennglas wirken kann. Auch sollten die Waldbrandstufen unbedingt beachtet werden.

