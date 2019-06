Leipzig

Kurz vor dem Ende der Saison zeigen sich die sächsischen Spargelbauern mit der diesjährigen Ernte zufrieden. „Es lief besser als im vergangenen Jahr“, sagte Elfi Schertenleib vom gleichnamigen Spargelhof in Ostrau (Landkreis Meißen). Zwar seien die Erträge etwas niedriger ausgefallen, aber es habe keinen Wachstumsschub des Gemüses gegeben wie im vergangenen Jahr. Dank der Witterung sei es kontinuierlich gewachsen, was die Preise stabil gehalten habe. Zahlen wollte sie nicht nennen.

Obwohl die Saison offiziell am 24. Juni endet, sei auf ihrem Hof bereits an diesem Wochenende Schluss. Die Nachfrage nach dem Gemüse sei in den letzten Tagen geringer geworden. “Außerdem wollen wir Pflanzen und Mensch schonen“, sagte sie.

Im Spargelhof Kyhna in Nordsachsen wird das Edelgemüse noch bis zum offiziellen Saisonende gestochen. Deshalb wolle er noch keine abschließenden Zahlen nennen, doch im Großen und Ganzen sei er zufrieden mit dem Verlauf, sagte Besitzer Jürgen Knopf. Er verkauft das Gemüse in den Regionen Halle und Leipzig.

Über einen Mangel an Saisonkräften konnten sich beide Bauern nicht beklagen. In beide Betriebe kommen seit Jahren dieselben Kräfte. In Ostrau sind es Helfer aus Rumänien.

Das Sächsische Landwirtschaftsministerium zählt gut 20 Betriebe in Sachsen, die auf einer Fläche von rund 260 Hektar Spargel anbauen. 2018 wurden knapp 800 Tonnen geerntet. Der Freistaat gehört zu den kleinsten deutschen Anbaugebieten für Spargel. Das Stangengemüse wird vor allem in Delitzsch, Oschatz, Meißen und in der Gegend um Bautzen gestochen.

Unterdessen ist die Erdbeerernte in vollem Gange. Der Landesverband Sächsisches Obst rechnet mit einem guten Ergebnis. „Wenngleich wir Hagelschäden auf einigen Plantagen verzeichnen mussten, sind wir nach wie vor optimistisch“, sagte Uwe Jentzsch, Geschäftsführer des Landesverband Sächsisches Obst. In Sachsen werden die vitaminreichen und aromatischen Früchte auf rund 450 Hektar angebaut.

von LVZ/dpa