Bauernprotest: Warum ein Flößberger Landwirt an Dresdner Demo teilnimmt

Frohburg/Flößberg

Wenn Thomas Eydner in aller Herrgottsfrühe seinen Schlepper anwirft, dann nicht, weil er schlaflose Nächte hat. Doch das könnte sich ändern: Der Flößberger, der seit knapp zwei Jahrzehnten mit seinem Bruder Ronny einen Landwirtschaftsbetrieb unterhält, reiht sich ein in jene Bauern, die am 17. Januar im Dresdner Regierungsviertel demonstrieren. Erwartet werden an die 1000 Traktoren. Allein aus dem Borna-Geithainer Umfeld wollen mehr als zwei Dutzend Landwirte dabei sein.

Vor 20 Jahren übernahm er den Hof des Großvaters

Dass Thomas Eydner, ein Kreuz wie ein Schrank, Bauer mit Leib und Seele ist, wer mag das bestreiten. An der Wende zum neuen Jahrtausend entschied er sich, seine berufliche Existenz und die seiner Familie an die eigene Scholle zu binden. „Mit 18 habe ich den Hof vom Großvater übernommen“, sagt der 37-Jährige. Der, Heinz Eydner, hatte sich nach der Wende als Wiedereinrichter selbstständig gemacht. Der Enkel, der gemeinsam mit seinem Bruder wirtschaftet, baut Weizen, Gerste, Zuckerrüben, Raps an. Vor allem aber züchtet er Simmental-Rinder. Deren Fleisch vermarktet er selbst ab Hof, und er beliefert Gaststätten mit Steaks und Rouladen. 60 Tiere zählt die Herde insgesamt. Eydners setzen auf Mutterkuh-Haltung; die Kälber bleiben acht Monate bei der Kuh. Dass die Zucht sehr erfolgreich ist, zeigen Sissy und Vampiano, Rinder, die auf Ausstellungen 2012 und 2014 Bundessieger wurden.

Politik lässt Landwirte im Stich

Der Stolz darauf ist gedämpft. „Es macht keinen Spaß mehr. Man fühlt sich von der Politik an der Nase herum geführt“, sagt Thomas Eydner. Und darüber nicht selten an den Pranger gestellt; viel Halbwissen und Anmaßung seien da im Spiel: „Aber wir haben doch nicht umsonst die Schulbank gedrückt.“ Bauern als Prügelknaben der Nation – diese Rolle will Eydner nicht einnehmen. Die Vorwürfe, mit denen sich der Berufsstand überhäuft sieht, empfindet er als Diskredition. Als Unrecht. Das wolle man nicht länger hinnehmen, nicht in sich hinein fressen.

Die 2017 verschärfte Düngeverordnung etwa wolle die Politik jetzt nachbessern, das heißt noch restriktiver formulieren. Die Landwirtschaft allein für die hohen Nitratwerte verantwortlich zu machen, gehe aber an den Realitäten vorbei, sagt Eydner. Genauso der Vorwurf, man bringe ohne Sinn und Verstand Glyphosat aus, ein Pflanzenschutzmittel, das in Verdacht steht, Krebs zu erregen und das Bienensterben zu verursachen. „Der Boden ist unser wertvollstes Gut. Von dem leben wir. Den wollen wir erhalten.“ Jeder Betrieb müsse fünf Prozent seiner Flächen für Ökologie vorhalten und tue das. Hier blühe es – im Gegensatz zu sterilen Stein-Gärten mancher Eigenheime.

Verbraucher sollten ihren Einfluss geltend machen

Eydners Tiere stehen auf der Weide. Der Dung ist ein Paradies für Insekten. Die sind Nahrung für Vögel. Viele Schwalben nisten auf Eydners Hof. Die Weidehaltung kollidiere mit der Wolfs-Politik, sagt der Landwirt. Für ihn weiteres Beispiel der Zweischneidigkeit politischen Handelns. Widersprüchliches sieht er ebenso bei Verbrauchern: Würden die vor allem Lebensmittel aus der Region kaufen, würden sie Kreisläufe unterstützen. Doch das Bewusstsein schwinde zu oft an der Supermarkt-Kasse.

Tausend Traktoren in Dresden erwartet

Über die sozialen Netzwerke haben sich unter dem Motto „Land schafft Verbindung“ 40 000 Bauern zusammen gefunden, um auf ihre Lage aufmerksam zu machen und einen Dialog in Gang zu setzen. In Leipzig, Chemnitz, Zittau gab es Aktionen, vor Weihnachten auf den Autobahn-Brücken bei Borna. In Leipzig und Borna war Thomas Eydner dabei. An der Sternfahrt nach Berlin nahm Ronny Eydner teil. Jetzt will man in Dresden mit der Bevölkerung und dem neuen grünen Landwirtschaftsminister auf Tuchfühlung gehen. „Sachsen blüht auf“ lautet der Slogan. Dass der trotzig-optimistische Grundton Realität wird, dafür sollen nicht zuletzt Blühmischungen sorgen, die die Landwirte verteilen wollen. Ein konkretes Ziel: Das Land möge das Nitrat-Messstellen-Netz überprüfen und aktualisieren.

