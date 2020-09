Leipzig

Beim Verkauf von Bauland in Sachsen gab es im vergangenen Jahr – also noch vor Corona – einen Rückgang um zwölf Prozent. 2019 wechselten im gesamten Freistaat lediglich 3804 Grundstücke den Besitzer, teilte das Landesamt für Statistik am Dienstag mit. Auf einem so geringen Niveau lagen die Werte in Sachsen zuletzt im Jahr 2010.

Im Anschluss hatte – parallel zur guten wirtschaftlichen Entwicklung – ein Immobilienboom eingesetzt. Der Höhepunkt wurde 2016 erreicht mit insgesamt 5967 Baulandverkäufen. Seither sanken die Zahlen aber wieder kontinuierlich. Und zwar in den vergangenen vier Jahren um insgesamt über 36 Prozent.

Nordsachsen an der Spitze

Allerdings ist das Interesse am Bauen in den einzelnen Regionen recht unterschiedlich ausgeprägt. Die meisten Vertragsabschlüsse erlebte 2019 erneut der Landkreis Nordsachsen, wo 457 Flächen im Wert von 43 Millionen Euro den Besitzer wechselten. Der Quadratmeter kostete damit im Schnitt 51 Euro.

Nur in den beiden teueren Großstädten des Freistaats lagen die Umsätze einiges höher, es gab aber jeweils weniger Kauffälle. In Leipzig wurden 2019 nur 189 Baugrundstücke veräußert – das war die kleinste Zahl unter allen 13 Kreisen und kreisfreien Städten in Sachsen. Laut der Statistik sank der Durchschnittspreis für Flächen in der Messestadt gegenüber dem Vorjahr von 254 auf 188 Euro pro Quadratmeter.

Anders die Entwicklung in Dresden, wo 197 Kauffälle und zum Rekordpreis von 265 Euro pro Quadratmeter erfasst wurden. 2018 hatte der Durchschnittspreis in der Landeshauptstadt noch 45 Euro weniger betragen. Sachsenweit verharrte der Mittelwert bei 71 Euro pro Quadratmeter. Am niedrigsten lag er im Vogtlandkreis mit rund 24 sowie in Mittelsachsen mit 26,5 Euro. Im Landkreis Leipzig kostete der Quadratmeter exakt ebenso viel wie in Nordsachsen, nämlich 51 Euro.

Nur noch wenige Flächen in den Großstädten

Warum es zu dem so drastischen Rückgang der Kauffälle gekommen ist, dazu konnten am Dienstag weder das Landesamt für Statistik noch das Staatsministerium für Regionalentwicklung eine Erklärung liefern. Der Leipziger Matthias Kredt, Vorsitzender des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Freistaat Sachsen, verwies darauf, dass in den beiden Großstädte nur noch eine geringe Zahl von Flächen – etwa für den Bau von Eigenheimen – überhaupt verfügbar sei.

Rückschlüsse aus der neuen Statistik ließen sich nur bedingt ziehen, weil „dabei viele Dinge in einen Topf gesteckt wurden, die nicht unbedingt zusammengehören“, sagte Kredt. „Zum Beispiel wurden Bauflächen für Eigenheime und Reihenhäuser ebenso erfasst wie für Bürohäuser, Straßen, Industriebetriebe.“

Landrat Kai Emanuel ( CDU) sah den Kurs für Nordsachsen dennoch bestätigt: „Natürlich hat die Nachfrage nach Bauland bei uns auch viel mit der Nähe zur wachsenden Großstadt Leipzig und den dortigen Engpässen zu tun.“ Entscheidend sei aber, verfügbare Flächen so zu nutzen, dass die 30 Städte und Gemeinden im Kreis „organisch wachsen und vitale Ortskerne behalten.“

