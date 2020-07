Bauland rund um Leipzig: Wo gibt's noch Platz für Eigenheime in Nordsachsen?

Nordsachsen

Trotz Corona-Krise bleibt die Suche nach Bauland ungebrochen. Da in Leipzig die Plätze für neue Eigenheime knapp werden und die Quadratmeterpreise hoch sind, suchen viele eine Alternative im Umland. Doch wie sieht in der Region Leipzig die Situation tatsächlich aus? Unsere Serie zeigt eine Auswahl an möglichen Eigenheimstandorten. Auftakt ist in Nordsachsen. Teil 2 folgt am Sonnabend: Die Stadt Leipzig.

Die Stadt Delitzsch

Die Große Kreisstadt hat aktuell keine Grundstücke im Angebot, die für Bauherren zum Verkauf stehen. Allerdings: Zurzeit wird mit Hochdruck am Baurecht für vier Eigenheimgebiete gearbeitet. Die neuen Baugebiete liegen alle auf ehemaligen Industrie- oder Gewerbebrachen im Südwesten oder Westen der Stadt. Die Übersicht:

Neue Schulze-Delitzsch-Siedlung: Hier soll das ehemalige Gelände der Firma Bau-Union an der Schkeuditzer Straße zum Baugebiet werden . Eine in Sachsen-Anhalt ansässige Firma entwickelt das Projekt. Die circa 4 Hektar große Fläche soll als Wohngebiet mit Einzel-, Doppel- und Reihenhausbebauung sowie Geschosswohnungsbau entwickelt werden. Das städtebauliche Konzept sieht die Errichtung von circa 35 Einfamilien- und Doppelhäusern mit einer Grundstücksgröße von circa 450 Quadratmetern und 11 Reihenhäuser mit circa 260 Quadratmeter großen Grundstücken auf einer 4 Hektar großen Fläche. Derzeit wird noch am Bebauungsplan gearbeitet. Das heißt: Es sind noch keine der Flächen verkauft, aber die Gebäude sind bis auf das ehemalige Verwaltungsgebäude, das saniert werden soll, abgebrochen.

Ehrenbergsiedlung: An der Halleschen Straße ist das neue Wohngebiet geplant. Hier ist eine Bebauung von 100 Häusern mit verschiedenen Geschosshöhen vorgesehen, die Grundstücksflächen sind noch nicht genau festgelegt. Derzeit ist Erschließung noch nicht erfolgt. Denn es wird noch am Baurecht gearbeitet. Die Gebäude der ehemaligen Gärtnerei wurden inzwischen abgebrochen.

Wohngebiet Rubach Viertel: An der Richard-Wagner-Straße ist auf dem Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik und des späteren Biomassekraftwerks Bauland geplant. Es soll Einzel-, Doppel- und Reihenhausbebauung geben. Dieser B-Plan umfasst eine Fläche von rund 22 Hektar. 1100 Menschen sollen hier leben können. Jedoch gibt es vielfach Bedenken wegen Altlasten und der Abtragung eines Schlackebergs. Der Investor, eine Projektentwicklungsfirma aus Markleeberg, plant den Komplettabbruch der vorhandenen Bauten und die Beräumung des Geländes.

Im Ortsteil Schenkenbergsoll in der Kertitzer Straße ein 3,5 Hektar großer Eigenheimstandort auf ehemaligem LPG-Gelände und späterem Selbstbaumarkt entwickelt werden. Die Wohnanlage Lober-Park in der Nähe ist mit 47 Wohngrundstücken fast vollständig bebaut und vollständig vermarktet. Der größte Teil des neu zu erschließenden Geländes befindet sich in den Händen von zwei privaten Investoren. Auch dort wird derzeit am Baurecht gearbeitet. Im Entwurf des Bebauungsplanes sind Bebauungsgrenzen, aber noch keine Grundstücksgrenzen gezogen.

Das Delitzscher Umland

Podelwitz: Der Ortsteil der Gemeinde Rackwitz bekommt ein neues Wohngebiet. Die Erschließungsarbeiten haben begonnen: Die Gemeinde Rackwitz hat den neuen Eigenheimstandort über vier Jahre vorbereitet. An der Buchenwalder Straße entstehen in Kooperation mit der Kirchgemeinde Podelwitz-Wiederitzsch 7 Baugrundstücke. Für den Ortsteil, der direkt an die Stadt Leipzig grenzt, habe es bereits in der Vergangenheit regelmäßig Anfragen von Bauinteressenten gegeben. Damit das kleine Gebiet überhaupt bebaut werden darf, hatte die Kommune zuvor einige Hürden zu überspringen. Wegen der mit dem Flughafen Leipzig-Halle im Zusammenhang stehenden Lärmschutzauflagen bestehen in Rackwitz Siedlungsbeschränkungen.

Zwochau und Kölsa: Das neue Wohngebiet zwischen Zwochau und Grebehna wächst bereits. In den kommenden Jahren sollen auf der etwa 27 300 Quadratmeter großen Fläche zwischen den Wiedemarer Ortsteilen etwa 30 Wohneinheiten entstehen. Derzeit wird die neue Eigenheimsiedlung an der Leipziger Straße erschlossen. Der Wiedemarer Gemeinderat hatte den Bebauungsplan des Wohngebiets mit der Bezeichnung „An der Mühle“ im Jahr 2018 beschlossen. Zulässig sind Einzel- oder Doppelhäuser und maximal zwei Geschosse.

Der Weg für ein neues Wohngebiet ist ebenfalls im Ortsteil Kölsa frei. Auf der Fläche an der Ecke Landsberger Straße/Zur Kleinbahnrund 6700 Quadratmeter, sollen bis zu acht Einfamilienhäuser entstehen.

Die Stadt Oschatz

In Oschatz gibt es gleich mehrere attraktive Baustandorte, wo Eigenheimbauer noch fündig werden. Bei Interesse empfiehlt es sich unbedingt das Bauamt der Stadtverwaltung Oschatz zu kontaktieren, um sich über die konkreten Angebote und aktuelle Preise zu informieren. Hier die Übersicht:

Eigenheimbaugebiet Altstadtblick: Das Baugebiet ist idyllisch gelegen und bietet einen wundervollen Blick auf die Oschatzer Altstadt. Dieses Gebiet befindet sich seit 2013 in Planung und kommt jetzt zur Realisierung. Derzeit laufen die Erschließungsarbeiten. Die Baugrundstücke werden zwischen schätzungsweise 700 und 850 Quadratmeter groß sein. Genauere Größen und ein entsprechender Quadratmeterpreis werden erst nach Abschluss und Abrechnung der Erschließungsarbeiten feststehen. Man geht von einem Preis unter 100 Euro aus. Voraussichtlich werden neun Baugrundstücke auf den Markt kommen, drei Parzellen sind bereits bebaut. Für alle Baugrundstücke liegen derzeit schon Reservierungen vor.

Cunnersdorfer Weg: Seit 2016 beplant die Stadt diesen Eigenheimstandort der sich am südwestlichen Ortsrand von Oschatz befindet. Durch die Wermsdorfer Straße ist das Gebiet gut verkehrstechnisch angebunden. Das Baugebiet hat Potenzial für zwölf Einfamilienhäuser mit Grundstücken zwischen 800 und 1200 Quadratmetern.

Standort Fliegerhorst: Erster Abschnitt: Hier entsteht derzeit ein neues Wohngebiet mit insgesamt 63 Baugrundstücken zwischen 700 bis 1200 Quadratmetern. Der erste Abschnitt mit 21 Grundstücken ist bereits vollständig erschlossen, acht Parzellen sind verkauft, elf reserviert und zwei noch zu haben. Preis: 75 Euro pro Quadratmeter. Wenn die Finanzierung klappt, soll im nächsten Jahr die Westanbindung des Fliegerhorstes gebaut werden. Zweiter Abschnitt: Der zweite Bauabschnitt im Fliegerhorst mit 42 Grundstücken soll noch in diesem Jahr erschlossen werden. Die Verkaufspreise stehen noch nicht fest, werden aber höher als die 75 Euro im ersten Abschnitt sein.

Eigenheimstandort Schmorkau: An der Straße der Arbeit sind acht Baugrundstücke vorgesehen. Baurecht ist vorhanden. Ab 2024 soll orientiert am Bedarf mit der Erschließung begonnen werden. Verkaufspreise stehen noch nicht fest.

Die Collm-Region

Dahlen: Vor vier Jahren hat die Stadt Dahlen die lange Zeit auf Eis liegenden Pläne für das Wohngebiet „Am Weinberg“ reaktiviert. Nachdem das Planverfahren abgeschlossen wurde, hat sie das Areal im Sommer 2019 an einen Investor verkauft. Dieser hat sich zur Vermarktung der 17 zwischen 689 und 2027 Quadratmeter großen Grundstücke die LBS Sachsen mit ins Boot geholt. Im April begannen die Erschließungsarbeiten. Wasser und Abwasser liegen inzwischen an. Derzeit wird die Straße zum Wohngebiet gebaut beziehungsweise verbreitert. Im Bauamt der Stadt rechnet man damit, dass die Parzellen ab Oktober, vielleicht sogar schon ab Ende September bebaut werden können.

Für ein weiteres Wohngebiet, Großböhla-Ost, wird ein Bebauungsplan erarbeitet. Ende 2019 beschloss der Stadtrat außerdem, die B-Pläne „ Philipp-Müller-Straße“ in Börln, „Birkenweg“ in Schmannewitz, sowie „ Kellerberg“ und „Merkwitzer Weg“ in Dahlen aufzustellen. Hier sind noch keine weiteren Planungsschritte erfolgt.

Liebschützberg: Die Idee, den früheren Sportplatz im Ortsteil Wellerwalde zu bebauen, wurde in der letzten Gemeinderatssitzung wieder verworfen. Bürgermeister David Schmidt (parteilos) verwies auf das hohe finanzielle Risiko für die Kommune, wenn sie bei Planung und Erschließung des über 1000 Quadratmeter großen Areals in Vorleistung ginge. Die Gemeinde hat nun ein deutlich kleineres Gebiet im Blick. In Borna-Ost will sie eine Fläche mit drei Baugrundstücken erschließen. Sie befindet sich am Rand der Siedlung des 15. Oktober.

Wermsdorf: Die Gemeinde Wermsdorf will Bauplätzen in Reckwitz schaffen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung votierte das Gremium einstimmig für einen städtebaulichen Vertrag zur Erstellung eines Bebauungsplans mit der im Ort ansässigen California Trab und Immobilienhandel GmbH, vertreten durch Geschäftsführer Wilhelm Kleppe. Dieser beabsichtigt fünf Bauplätze für die Errichtung von Einfamilienhäusern zu schaffen. Das Wohngebiet soll den Namen „Reckwitz II“ tragen.

Mügeln: Aktuell sind noch zwei Baugrundstücke im Wohnungsbaugebiet „An der Döllnitz“ in Ablaß/ Querbitzsch (649 bzw. 669 Quadratmetern) sowie eines im Wohnungsbaugebiet „Ringstraße“ in Mügeln (399 Quadratmeter) im Angebot. Zwei weitere mit je einer Größe von je ca. 500 Quadratmetern kann die Stadtverwaltung Ortsteil Schweta vermitteln.

Region Eilenburg-Bad Düben

Eilenburg: In der Muldestadt selbst ist der Grundstücksmarkt für Eigenheime leer gefegt. In den Wohngebieten Leipziger Höhe, Grüner Fink, Jacobsplatz und Martinstraße ist nichts mehr im Angebot. Deshalb prüft die Muldestadt, die mit dem Slogan „Das Beste an Leipzig“ auf sich aufmerksam gemacht hat, weitere mögliche Baustandorte. Die Übersicht:

Am Regenbogen, Eilenburg-Ost: Hier soll ein weiteres Wohngebiet mit 30 bis 40 Grundstücken entwickelt werden. Doch realistischerweise wird es wohl noch anderthalb bis zwei Jahre dauern, bis hier gebaut werden kann.

Rollenstraße: Als Alternative bietet sich eventuell der Kauf eines sogenannten Stadthauses in der Rollenstraße an. Dabei handelt es sich um zehn Reihenhäuser, die in unmittelbarer Nähe zum Markt und zum S-Bahnhof entstehen.

Gemeinde Doberschütz: Hier entsteht das Wohngebiet Krautgräten. Voraussichtlich ab Herbst wird der Baustandort mit 13 Grundstücken erschlossen. Dagegen sind in der Sprottaer Bucht bereits alle Plätze weg.

Gemeinde Jesewitz: In dem nahe Leipzig gelegenen Ort können Bauherren bereits reservieren. Im Ortsteil Pehritzsch wird mit dem Wohngebiet Heimmark gerade für 33 Baugrundstücke Baurecht geschaffen. Der eigentliche Häuserbau wird voraussichtlich ab Februar 2021 möglich sein.

Bad Düben: Die Kurstadt ist als Wohnort beliebt, Baugrundstücke sind gefragt. Vor allem im beliebten Ortsteil Hammermühle sind freie Plätze eine Rarität. Doch es gibt inzwischen neue Alternativen für Häuslebauer. Die Übersicht:

Louise-Hauffe-Ring: Direkt an der Torgauer Straße entsteht die Eigenheimsiedlung „Louise-Hauffe-Ring“: 25 bis 30 Häuser können hier gebaut werden. Die ersten Häuser sind hier bereits entstanden, weitere Grundstücke sind reserviert. Doch noch sind genügend Flächen zu haben.

Altes Waldkrankenhaus, Ortsteil Hammermühle: Auf dem ehemaligen Klinikgelände mitten in einem Waldgebiet entsteht ein neuer Wohnstandort. Das Immobilienunternehmen Grundstück & Haus Winkler GmbH mit Niederlassungen in Leipzig und Mannheim hat eine 7500 Quadratmeter große Teilfläche direkt am Reinharzer Weg erworben. Dort sollen noch in diesem Jahr neun Bauplätze mit Größen von 850 bis 1000 Quadratmetern entstehen, wo dann Einfamilienhäuser errichtet werden können. Bisher gibt es vier Reservierungen für die baufertigen Grundstücke.

