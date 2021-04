Baumärkte müssen in Sachsen ab Sonnabend schließen – dann gilt auch die Ausgangssperre

Leipzig

Die Sachsen werden die Auswirkungen der neuen Bundesnotbremse am Sonnabend erstmals spüren. Obwohl das Gesetz bereits am Freitag in Kraft tritt, entfaltet es seine Wirkung laut einer Übergangsregelung erst am Tag danach.

Knackpunkt für zahlreiche Einschränkungen bleibt der Inzidenzwert 100. Wenn er in den Landkreisen oder kreisfreien Städten von Dienstag bis Donnerstag über dieser Grenze lag, dann müssen in Sachsen auch zahlreiche Geschäfte wieder schließen. Betroffen sind davon unter anderem Baumärkte.

„Click and Meet“ im Baumarkt

Die Heimwerkergeschäfte durften in Sachsen bisher unabhängig von der Inzidenz öffnen. Der Bund räumt diesen Geschäften keinen Sonderstatus mehr ein. Sie dürfen somit am Freitag letztmalig öffnen. Kunden können dort erst wieder wie gewohnt einkaufen, wenn im betroffenen Landkreis oder der kreisfreien Stadt der Inzidenzwert an fünf Tagen in Folge unter 100 lag. „Click and Meet“ ist bis zu einem Inzidenzwert von 150 aber weiter möglich. Danach bleibt Einkaufen nach dem Prinzip „Click and Collect“ erlaubt.

Am Sonnabend tritt auch die Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr in Kraft. Anders als in Sachsen, wo bereits rund um die Uhr Ausgangsbeschränkungen gelten, sind nur noch wenige Ausnahmen gestattet, um die eigene vier Wände zu verlassen. Und auch das ist ab Sonnabend neu: Hausstände dürfen sich nur noch mit einer weiteren Person treffen, wobei Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt werden. Sachsen ließ zwei Hausstände bis höchstens fünf Personen zu und zählte Kinder bis 15 Jahre nicht mit.

Schulen folgen am Montag

In den Kitas und Schulen werden die Einschränkungen erst am Montag zu spüren sein. Bei einer Inzidenz über 100 erhalten die Kinder Wechselunterricht. Bei einem Wert über 165 bleiben die Schulen und Einrichtungen bis auf eine Notbetreuung zu.

Von Matthias Roth