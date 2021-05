Bautzen

Landrat Michael Harig lädt durch. Der Bautzener CDU-Politiker will sich mit allen anderen sächsischen Landräten an die Staatsregierung und die Bundesregierung wenden, um eine Aufweichung des harten Wolfsschutzes in Sachsen zu erreichen. „Unser Anliegen ist nicht die Ausrottung der Spezies Wolf in unseren Breiten.“ Es gehe vielmehr um ein anderes Schutz- und Regulierungsniveau im Sinne eines Interessenausgleichs zwischen Artenschutz und Weidewirtschaft, sagt er.

Schutzstatus soll herabgestuft werden

Dabei solle der Schutzstatus des Wolfes im Rahmen der Floroa-Fauna-Habitat-Richtlinie von „streng geschützt“ auf „bedingt geschützt“ herabgestuft werden. Was die Anpassung des sächsischen Jagdrechts im Sinne eines kontrollierten Wolfsabschusses zur Bestandregulierung einschließe. Dabei macht Harig klar, dass die Population weder örtlich noch global bedroht sei. Vielmehr hätten sich die Raubtiere von der Lausitz aus „sprunghaft lokal und überregional ausgebreitet“.

Weitere Schutzmaßnahmen von Schafen, Wild oder auch Kühen seien unzulänglich und mittlerweile auch unzumutbar. Folge: Die Übergriffe haben deutlich zugenommen. „Der bereits jetzt durch den Wolf verursachte Schaden an unserer Kulturlandschaft ist irreversibel“, sagt Harig. So hätten seit 2011 rund 80 Prozent der kleineren Schafhalter aufgeben müssen. Auch der Wildbestand habe sich verändert. Das Muffelwild im Landkreis sei durch den Wolf komplett ausgerottet worden.

Rund 100 Tiere getötet oder verletzt

In Sachsen sind allein in diesem Jahr bis Mitte Mai 47 Schadensfälle registriert worden, bei denen knapp 100 Tiere getötet oder verletzt wurden. Das geht aus Angaben des Kontabüros Wolf hervor, das beim Landesat für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie angesiedelt ist. In den meisten davon waren zuvor Schutzmaßnahmen getroffen worden.

Von Roland Herold