Leipzig

Nach herben Verlusten für die CDU bei den Europa- und Kommunalwahlen hat Bautzens Landrat Michael Harig einen inhaltlichen und personellen Neuanfang seiner Partei für den Fall einer Neuwahl gefordert. Die jüngsten Wahlergebnisse hätten gezeigt, dass die Union in einer ernsten Vertrauenskrise stecke, schrieb der CDU-Politiker in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief an die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Besonders bitter sei, dass bei den Kommunalwahlen die Kandidaten vor Ort für politische Entscheidungen in Berlin verantwortlich gemacht worden seien. Ein „weiter so“ könne es deshalb nicht geben.

Zur Europawahl hatte die Sachsen-AfD am 26. Mai wie schon bei der Bundestagswahl 2017 vor der CDU gelegen. Sie erhielt 25,3 Prozent der Stimmen - die Union 23 Prozent.

„Bei allem Respekt vor Ihrem Engagement und den Leistungen unserer Bundeskanzlerin benötigen wir ‎klare Aussagen für den Fall vorgezogener Neuwahlen“, forderte Harig. Für den Fall einer Auflösung der GroKo müsse die Diskussion über das „danach“ angestoßen werden. Der CDU-Landrat verwies dafür erneut auf Friedrich Merz. Mit ihm könne den Menschen ein Angebot für einen „wirklichen, registrierbaren ‎Neuanfang in Form einer Kanzlerkandidatur“ unterbreitet werden, so Harig.

dpa