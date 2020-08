Bauunternehmer Fenger baut Firmen-Gruppe in Mitteldeutschland weiter aus

Kemberg

Vom „Format eines Torsten Fenger“ hätte er gern ein paar Unternehmer mehr in Kemberg. „Der engagiert sich für die Region, auch wenn es mal nicht so gut läuft.“ 28 Orte gehören zur Verwaltungsgemeinschaft, deren Bürgermeister Torsten Seelig ( CDU) ist. „Uns geht es gut“, sagt der Mann, der sich mit Fenger nicht nur den Vornamen teilt, sondern wie er gebürtiger Kemberger ist.

Der Menschenschlag hier am Nordrand des Naturparks Dübener Heide vor den Toren der Lutherstadt Wittenberg sei „bodenständig“. „Die Leute lieben die Natur, den Zusammenhalt – und sie warten nicht, bis ihnen etwas in den Schoß fällt.“ Dann zählt der Bürgermeister die Vorzüge seiner Verwaltungsgemeinschaft in Sachsen-Anhalt auf: „Wir haben vier Grundschulen, zwölf Kitas, 19 Feuerwehren und in fast jedem Ort Dorfgemeinschaftshäuser. Das Vereinsleben brummt.“

Zu wenig Menschen und zu alt

Alles könnte so schön sein, doch Kembergs größtes Problem ist wie in so vielen ländlichen Gemeinden in Mitteldeutschland die rückläufige Bevölkerungszahl und der ansteigende Altersdurchschnitt. Zufrieden sei er deshalb, dass sein Namensvetter gerade „ordentlich Arbeitsplätze schafft“.

Das Kieswerk in Rackith bei Kemberg. Quelle: Oliver Harloff

Fenger hat rund acht Millionen Euro in die Erweiterung seines Kieswerks in Rackith investiert und 50 neue Leute eingestellt. „Eine lohnende Investition“, sagt der Chef des Familienunternehmens zur Feier im Werk. Die Erweiterung sei dringend notwendig gewesen. Denn die Nachfrage nach Kies wachse rasant. Etwa ein Drittel der Menge an Kies und Sand, die in Rackith bei Kemberg gefördert werden, verarbeitet das Unternehmen in eigenen Anlagen. Der Rest geht zu Kunden. Und die werden immer mehr.

Kies wird gewaschen

Neben dem Festzelt, das Fenger hat aufbauen lassen, thronen riesige Förderbänder. Sie bringen alles, was der neue Saugbagger zu Tage fördert, zur ebenfalls neuen Aufbereitungs- und Klassieranlage. Wurde der Kies bislang weitgehend unbehandelt verkauft, kann er jetzt gewaschen, also von Kohle und betonschädigenden Bestandteilen befreit und anschließend nach Größe sortiert werden. Sechs verschiedene Ausgangskörnungen sind jetzt möglich. Man könne so nahezu alle in der Baustoffindustrie notwendigen Zuschlagstoffe in unterschiedlichen Sieblinien bereit.

Dabei soll so nicht bleiben, erklärt die kaufmännischen Leiterin Ivette Winkler. Eine geplante Brecheranlage für feine Gesteinskörnung wird im Jahr 2021 das Sortiment abrunden.

Große Nachfrage nach Kies

Die gewachsene Nachfrage nach dem Baustoff hat mehrere Gründe. Der wichtigste: In anderen Kieswerken wird der Baustoff langsam knapp. Laut der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) gibt es bundesweit bereits seit einiger Zeit Versorgungsengpässe. Ein Großteil der Sand-, Kies- und Natursteinvorkommen könne nicht abgebaut werden, weil sie in Wasser-, Natur- und Landschaftsschutzgebieten liegen. Andere grenzen an Flächen, die die Behörden bereits für die vorrangige Nutzung etwa für Verkehrswege, Windräder oder Wohnbebauung verplant haben.

Nähe zu Berlin hilft

Und dann ist da noch die Nähe zu Berlin. Bis dorthin sind es zwar von Kemberg aus rund 100 Kilometer. Doch Rackith ist aus Berliner Sicht das am nächsten liegende Kieswerk. Und da Kies vor allem für die Betonproduktion benötigt wird, liefert Fenger nicht nur den Baurohstoff für Baustellen in der Bundeshauptstadt, er hat auch in diesem Mai gleich noch ein weiteres Mischwerk nahe Berlin in Betrieb genommen.

Überhaupt ist der Mann, der neben Vereinen in und um Kemberg auch RB Leipzig fördert, mächtig umtriebig. Das Unternehmen liefert nicht nur Kies und Beton mit eigenen Lkw. Es baut zudem Fertigkeller und errichtet Immobilien. Seit Neuem, so Mit-Geschäftsführer Uwe Hippauf, wurde die Firmengruppe um den Fenger Truckservice erweitert. Der ist für die Reparatur und Instandsetzung von Lkw zuständig und verfügt über einen eigenen Reifenservice sowie eine Lkw-Waschanlage. Die offizielle Eröffnung ist für den Herbst 2020 geplant. Zuhause ist der Truckservice wie die Verwaltung der Gruppe in Kemberg.

Start mit einem Barkas B 1000

Rund 230 Mitarbeiter stehen auf der Gehaltsliste des Unternehmens. Zugefallen sei ihm das nicht. Gestartet sei er 1988 mit einem Barkas-Kleintransporter B 1000, sagt Fenger. Seit den 1990er Jahren liefere er Kies aus. Der Anfang sei schwer gewesen. „Denn Kies“, sagt er, „gab es damals sprichwörtlich wie Sand am Meer.“ Vor der Wiedervereinigung galten alle Bodenschätze in der DDR als Volkseigentum und durften nur vom Staat gefördert werden. Nach der Wende gingen sie in Bundesbesitz über, wurden von der Treuhand verwaltet und meistbietend verkauft. Aus dem In- und Ausland kamen Kiesunternehmer und schlugen zu.

Fenger habe in dieser Zeit einen langen Atem bewiesen, meint Siegfried Borgwardt, Fraktionschef der CDU im Magdeburger Landtag. Und er habe die Initiative ergriffen, „ohne gleich nach Förderung zu rufen“. Der Mann sei Beweis dafür: „Es geht auch unter schwierigen Bedingungen nach oben.“

Fenger denkt über Nachfolge nach

Fenger hört das gern, macht aber selbst nicht viele Worte. Er will lieber mit seinen Gästen im Festzelt feiern. Bevor es Wildschwein am Spieß gibt, tritt Sachsen Anhalts Finanzminister Michael Richter ( CDU) ans Mikrofon. Dass in diesen schwierigen Corona-Zeiten Arbeitsplätze geschaffen werden, sei alles andere als normal. Vor allem sei er aber erfreut darüber, dass Torsten Fenger, obwohl erst 54, jetzt schon die Nachfolge im Unternehmen geregelt habe. Die Kinder Maxi und Tim sind bereits vollwertige Mitglieder der Geschäftsführung. Richter: „Ich kenne leider genügend Beispiele, wo die Nachfolge in den Firmen kompliziert ist, weil die Kinder nicht bereit sind, einzusteigen.“

