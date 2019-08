Leipzig/Glauchau

Das Aktionsbündnis „ Leipzig nimmt Platz“ ruft zum Protest gegen eine Wahlkampfveranstaltung der AfD im sächsischen Glauchau auf. Dort wird am Montagnachmittag auch AfD-Mitglied Beatrix von Storch auftreten. Wie das Bündnis am Samstag mitteilte, wolle mit von Storch „nunmehr auch die radikale Kraft der christlich-fundamentalistisch Konservativen innerhalb der AfD in den Wahlkampf in Sachsen eingreifen“.

„Das Programm der von Storch ist einerseits autoritärer Antifeminismus, Nationalismus und Marktradikalismus. Die Abwertung von Menschen anderer Herkunft, sozial Benachteiligter und emanzipierter Frauen ist ihr Programm“, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Gegenkundgebung in Glauchau soll um 17 Uhr an der Einfahrt zur Sachsenlandhalle beginnen.

Anlass des Auftritts der stellvertretenden AfD-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag ist die Vorstellung des AfD-Direktkandidaten für den Wahlkreis 08, Thomas Seifert, ab 18 Uhr in der Sachsenlandhalle.

Von CN