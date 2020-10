Beherbergungsverbot wegen Corona? Sachsens Hoteliers alarmiert

Leipzig

Reisende aus Corona-Risikogebieten müssen sich kurz vor den Herbstferien auf strengere Regeln einstellen. Die Bundesländer haben gestern ein Beherbergungsverbot für Urlauber aus inländischen Gebieten mit hohen Infektionszahlen vereinbart. In dem Beschluss von Bund und Ländern heißt es, dass Personen aus solchen Risikogebieten nur in Beherbergungsbetrieben übernachten dürfen, wenn sie bei Anreise einen negativen Corona-Test vorlegen können. Der Test darf dabei höchstens 48 Stunden alt sein, heißt es in einem Papier nach einer Telefonschalte der Staatskanzleichefs mit Bundeskanzleramtschef Helge Braun.

Sachsens Dehoga-Chef Hüpkes: „Branche an die Wand gefahren“

Sächsische Hoteliers blicken mit Sorge auf verschärfte Regelungen für Inlandsreisende. Der Präsident des sächsischen Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga), Axel Hüpkes, sagte, die Kosten, die erforderlich sind, um überhaupt einen Euro Umsatz zu machen, seien bereits jetzt immens. „Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht eine ganze Branche gegen die Wand fahren.“ Die Wirtschaft müsse am Laufen gehalten werden, so Hüpkes. „Letztendlich können wir noch so viel schließen – wenn sich Freunde auf der Wiese mit einer Flasche Wodka treffen, hat man auch einen Hotspot.“ Im Gegenteil: Die Nachverfolgung sei bei geöffneten Einrichtungen eher gegeben. Darum: „Wenn wir schließen, bekommen wir noch viel größere Probleme.“

Anzeige

Reisende in der Pflicht, Maske zu tragen

Hüpkes nimmt aber auch die Reisenden in die Pflicht: So hätten manche immer noch nicht das Tragen eines Mund-Nasenschutzes verinnerlicht. „Viele meinen, sie bräuchten dies nicht und vergessen, dass das Risiko der Wirt, der Unternehmer oder auch der Hotelier trägt. Denn, wenn Corona ausbricht, dann müssen sie 14 Tage schließen.“ Diese wirtschaftlichen Folgen hätten viele gar nicht auf dem Schirm.

Landestourismusverband: „Neues Beherbergungsverbot verheerend“

Für den Landestourismusverband (LTV) sagt Sprecherin Andrea Kis: „Ein neues Beherbergungsverbot wäre verheerend. Der Inlandstourismus kann in diesem Jahr die Ausfälle durch Corona ohnehin nicht kompensieren.“ Natürlich sei der LTV dafür, dass der Inlandstourismus abgestimmte Regeln haben müsse. Die Verunsicherung sei allerdings nicht nur auf Seiten der Reisenden, sondern auch bei den Beherbergungsbetrieben spürbar. Abgestimmtes Vorgehen bedeute nicht Gleichmacherei. Die eher zurückhaltenden sächsischen Landesregelungen hätten sich bewährt.

RKI : Sieben Corona-Risikogebiete

Das am Dienstag vereinbarte länderübergreifende Beherbergungsverbot soll für Reisende aus Gebieten gelten, die mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen aufweisen. Laut Robert-Koch-Institut sind das aktuell die vier Berliner Stadtbezirke Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte, Neukölln und Tempelhof-Schöneberg sowie die Städte Hamm und Remscheid ( NRW) und der Landkreis Vechta in Niedersachsen.

Thüringen schert aus: Es gibt kein Einreiseverbot

Allerdings: Sechs Bundesländer wollen nicht mitziehen und behalten sich eigene Regelungen vor. Bremen, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen legten dazu Protokollerklärungen vor. So verwies beispielsweise Thüringen darauf, „dass die Einschätzung der Gesundheitsbehörden der betroffenen Gebiete Grundlage und Maßstab für die Maßnahmen der Reisezielgebiete sein muss“. Das Gesundheitsministerium in Erfurt erklärte am Abend, dass dies de facto bedeute, es gebe keine Einreiseverbot in Thüringen.

Von Roland Herold