Bei DHL stapeln sich die Pakte am Flughafen Leipzig

Am DHL Hub am Leipziger Flughafen stapeln sich die Pakete. Das Unternehmen muss mit einem gewaltigen Rückstau kämpfen. Grund sind die momentanen Witterungsverhältnisse. Das bestätigte DHL-Sprecher Christian Mennenga auf LVZ-Anfrage. „Fracht konnte nicht wie geplant umgeschlagen werden“, sagte er.

Flugzeuge seien verspätet oder gar nicht angekommen und konnten so die Ladungen nicht weitertransportieren. Ein Grund sind aufwendige Enteisungen der Maschinen vor ihrem Start nach Leipzig. Auch bei Anfahrt und Weitertransport mit Lastwagen habe es Probleme wegen der Straßenverhältnisse gegeben. „Die Lkw sind nicht durchgekommen“, so Mennenga. Der Sprecher bat Kunden um Entschuldigung. Sicherheit gehe aber vor. DHL geht davon aus, dass ab der kommenden Woche alles wieder normal läuft und der Rückstau abgebaut ist.

Um die Flugzeuge von Schnee und Eis zu befreien, sind bei der Leipziger Flughafentochter Portground Enteisungsfahrzeuge vom Typ Elephant im Einsatz. Wie der Name schon sagt, verfügen die Fahrzeuge über einen Rüssel, mit dem ein 60 Grad Celsius warmes Gemisch mit Glykolalkohol auf die Außenhaut der Flieger vor dem Abflug gespritzt wird. Die Portground verfüge über 23 dieser „Elefanten“, wie sie am Flughafen genannt werden, so dass ein reibungsloser Flugbetrieb gewährt werden kann, so Flughafensprecher Uwe Schuhart.

