Bei Verbio wird aus Stroh Kraftstoff – Bioenergie-Produzent erfolgreicher denn je

Leipzig

Das wird den Aktionären wie Musik in den Ohren geklungen haben, was Claus Sauter am Freitag auf der Hauptversammlung der Verbio Vereinigte Bioenergie AG in Leipzig zu sagen hatte. „Wir stellen Tag für Tag praktisch unter Beweis, dass wir in Deutschland die technologischen Voraussetzungen haben, um die Energiewende noch zu schaffen.“ Der Chef des Bioenergie-Herstellers mit Sitz in Zörbig (Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt) und der Zentrale in Leipzig bezeichnete das Geschäftsjahr 2018/19 (per Ende Juni) als das erfolgreichste in der Geschichte des Unternehmens.

Gewinn hat sich auf 95,1 Millionen Euro mehr als verdoppelt

Die Zahlen, die der Vorstand präsentierte, können sich mehr als sehen lassen: Der Konzernumsatz kletterte auf 779,3 Millionen Euro (Vorjahr: 685,9 Millionen Euro). Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen hat sich sogar auf 95,1 Millionen Euro mehr als verdoppelt. 721 126 Tonnen Biodiesel und Bioethanol wurden hergestellt. Damit habe Verbio an den Rekord des Vorjahres angeknüpft. Bei Biomethan wurde mit 706,6 Gigawattstunden sogar ein neuer Bestwert aufgestellt. Den Vorschlag, unverändert eine Dividende von 20 Cent je Aktie auszuschütten, bestätigten prompt auch die Aktionäre.

Der Vorstandschef fand angesichts dieser Entwicklung lobende Worte für die 700 Mitarbeiter, die an Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie in den ausländischen Tochtergesellschaften in Indien, USA, Kanada, Polen und Ungarn beschäftigt sind. Und mit Blick auf die Konkurrenz betonte er: „Während andere nur lamentieren und auf die Politik schimpfen, haben wir konsequent und konzentriert angefangen, neue Geschäftsfelder aufzubauen und neue Märkte zu erschließen. Mit Stolz können wir sagen: Verbio ist das einzige Unternehmen weltweit, das es geschafft hat, aus reinem Stroh hocheffizienten Kraftstoff zu produzieren. Konzerne wie DuPont sind daran gescheitert“, sagte Sauter nicht ohne Stolz.

64,6 Millionen Euro in Wachstumsprojekte investiert

Und damit diese positive Entwicklung anhält, hat das Unternehmen im vorigen Geschäftsjahr mit 64,6 Millionen Euro deutlich mehr als doppelt so viel in Wachstumsprojekte investiert wie im Jahr zuvor, als es 26,7 Millionen Euro gewesen waren. Demnach standen vor allem der Ausbau der Sterolproduktion und die Optimierung der Stroh-Biomethan-Technologie im Fokus. Im vorigen Jahr sei die dritte Ausbaustufe der Sterolanlage – Sterole werden als Nahrungsergänzungsmittel zur Cholesterinsenkung verwendet – in Bitterfeld fertig geworfen. Damit gehöre Verbio zu den weltweit größten Sterolproduzenten. Die neue Bioraffinerie in Pinnow für Biodünger und Biomethan aus 100 Prozent Stroh hat im August 2019 den vollständigen Betrieb aufgenommen.

Darüber hinaus setzt Verbio auf die Standorte Indien und Nordamerika, um unabhängiger von Europa zu werden. Der Bau neuer Bioraffinerien in Nevada ( USA) und Punjab im Norden Indiens startete bereits. „Gerade in Indien wurden wir mit offenen Armen empfangen: Unser Projekt sichert nicht nur Einkommen und Existenz der stark landwirtschaftlich geprägten indischen Bevölkerung“, berichtete Oliver Lüdtke, Vorstand Bioethanol/ Biomethan.

Anlage in Indien soll im nächsten Geschäftsjahr in Betrieb gehen

„Wir bieten auch eine sinnvolle und umweltfreundliche Verwertung des überflüssigen Strohs, das sonst großflächig auf den Feldern abgebrannt wird und eine erhebliche Luftverschmutzung mit gravierenden gesundheitlichen Folgen verursacht.“ Die neue Anlage in Indien werde den Planungen zufolge im nächsten Geschäftsjahr in Betrieb genommen. Die Stroh-Biomethan-Produktion in Nevada soll ebenfalls 2021 ans Netz gehen.

Diese Strategie trägt offensichtlich gute Früchte. Denn in einer Kurzmitteilung vor zehn Tagen kündigte Verbio bereits an, dass der bisher anvisierte operative Gewinn von 65 Millionen Euro im bis Ende Juni laufenden Geschäftsjahr 2019/20 voraussichtlich deutlich übertroffen wird: 110 Millionen Euro sind jetzt angepeilt.

Von Ulrich Langer