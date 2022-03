Altenburg

Vielleicht wird Frank-Walter Steinmeier ja an den Mann in der senfgelben Jacke denken, wenn er sich in vielen Jahren an Altenburg erinnert. Der Name des Herrn war Lutz Franke, 75 Jahre, und Steinmeier begegnete ihm auf dem Bürgersteig. „Herr Steinmeier, ich hätte einen Wunsch“, sagte Franke zu ihm. „Sorgen Sie dafür, dass diese Welt nicht weiter aus den Fugen gerät.“

Und Frank-Walter Steinmeier schloss die Augen und hielt inne. Der 66-Jährige steht am Beginn seiner zweiten Amtszeit. In einem Land, einer Welt, die von einer Krise in die nächste zu rutschen scheint, Klima, Corona, Putin. Und nun steht der Bundespräsident in dieser stolzen, hübschen, ehemaligen, heute arg geschrumpften Residenzstadt. Warum?

Steinmeier will die nächsten fünf Jahre reisen, das hat er sich vorgenommen. Aber nicht in lauter Großstädte, um dort vor Tausenden Menschen zu sprechen, wie es sich für einen Bundespräsidenten eigentlich gehört. Sondern in die Peripherie, in kleine Gegenden, Steinmeier sagt: Dorthin, „wo die großen Umbrüche unserer Zeit spürbar werden.“ Anstatt sich mit den anderen Mächtigen in der Welt zu treffen, um über Lösungen nachzudenken, will er im Hinterland „spontane Begegnungen“ machen, und so „erfahren, was den Menschen Mut und Hoffnung macht.“ Die Reihe heißt „Ortszeit Deutschland“ und soll in anderen Städten fortgesetzt werden. Was erhofft er sich davon?

Mit dem Zug angereist, abends in der Kneipe

Die Stadt Altenburg hat Steinmeier nicht ganz zufällig gewählt. Sondern, weil hier die gesellschaftliche Spaltung so sichtbar geworden ist, wie vielleicht nirgends sonst. Zwar sind die 35.000 Altenburgerinnen und Altenburger im Prinzip stolz auf das, was sie hier haben – ihre Spielkartenfabrik, in der „UNO“ und Skatblätter gefertigt werden. Oder auf den herrlichen Altenburger Senf. Oder auf das Schloss, in dem früher Herzöge ihren Sitz hatten und das heute pittoresk aus der Stadt ragt.

In letzter Zeit aber ist Altenburg aus anderen Gründen in den öffentlichen Fokus geraten: Aufgrund seiner Montagsproteste. Die waren und sind hier besonders heftig, besonders zahlreich. Und da laufen alle möglichen Leute mit: Ungeimpfte Krankenschwestern, besorgte Eltern, Reichsbürger und Neonazis, alle Seite an Seite. Extremisten und die Mitte solidarisieren sich. Als Bundespräsident könnte man daher durchaus auf die Idee kommen, dass man in Altenburg herausfindet, warum die Demokratie in Gefahr geraten ist. Warum viele nichts mehr mit ihr anfangen können, sie sogar ablehnen.

Steinmeier übernimmt bei einer Trommel-Probe der Altenburger Samba-Gruppe „Como Vento“ die Pauke. Quelle: Kristin Schmidt

Steinmeier ist mit dem Zug nach Altenburg gereist, danach hat er eine Kneipe besucht. Später wird er Bratwurst essen (mit Senf!) und bei einer Samba-Probe Pauke spielen. Er will, ganz normal, bei den normalen Leuten sein. Wenn man ihn am vergangenen Wochenende durch die Fußgängerzone flanieren sieht, beobachtet man aber auch einen Mann, der sich schwertut, die Wirklichkeit zu erleben. Denn die meisten, denen er begegnet, kommen ja nicht zufällig zu ihm, entweder sind es Verehrer (und fragen nach einem Foto) – oder sie wurden dafür ausgewählt, dass Steinmeier sich mit ihnen an eine Kaffeetafel setzt.

Ein „Wir schaffen das“ hat Steinmeier noch nicht

Passt es überhaupt so gut zu einem Bundespräsidenten, dass er sich die kleinen Probleme der vielen Einzelnen anhört, fast wie ein Bürgermeister im Wahlkampfmodus? Sollte er nicht lieber große Reden halten, möglichst am Brandenburger Tor? Das hat Steinmeier im August getan, zum Gedenktag des Mauerbaus – wobei er, glaubt man den Publikumsjubel, der in Aufzeichnungen zu hören ist, dabei auch ein paar ostdeutsche Seelen eroberte. Ein markantes Zitat, ein „Wir schaffen das“, ist aber nicht hängen geblieben.

Aber vielleicht liegt Steinmeiers eigentliche Stärke ja wirklich eher an der Kaffeetafel, wenn er Gespräche führen kann, bei denen viele andere ihm zuhören. Steinmeier, der Talkmaster. Im Altenburger Ratskeller, bei einer „Kaffeetafel kontrovers“, läuft er zu Form auf. Neben einer Schülersprecherin, einer Schauspielerin oder einem Unternehmer, die alle ihre berechtigten Sorgen vortragen, ist auch eine sogenannte Spaziergängerin eingeladen: Madeleine Winterling ist dabei, wenn jeden Montag auf dem Altenburger Markt manchmal mehr als Tausend Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren.

Steinmeier hat betont, er wolle auf seiner Reise auch herausfinden, was Menschen „skeptisch gegenüber unserer Demokratie“ werden lässt. Und dann wolle er „Brücken bauen“ – und zwar solche, „die breit und stark genug sind, dass wirklich alle darüber gehen können.“ In diesem Fall lässt er die Demonstrantin erst einmal erzählen.

Soll jeder für sich selbst entscheiden, ob Masken sinnvoll sind?

Sie sei, erklärt sie, alleinerziehende Mutter und hätte ein Problem damit, dass ihr Kind Maske tragen soll. „Sind Sie wirklich der Ansicht, ob jeder für sich selbst entscheiden soll, ob die Maske sinnvoll ist oder nicht?“, fragt Steinmeier nach. „Ja, unbedingt.“ – „Wir haben das rauf und runter diskutiert“, entgegnet Steinmeier. „Dass am Ende Entscheidungen getroffen werden, die für alle gelten, gehört zur Demokratie dazu.“ Aber Winterling möchte sich nichts vorschreiben lassen. „Mir kann doch jeden Tag irgendetwas passieren. Lieber möchte ich das Leben in vollen Zügen genießen.“

Ein weiterer Punkt, der Steinmeier interessiert, sind die Neonazis, die sich an den Spaziergängen beteiligen. Sind sie Winterling egal? „Aber deswegen sind wir doch nicht alle rechtsradikal“, sagt sie. Steinmeier: „Aber Sie machen sich mit diesen Menschen gemein.“

Vielleicht wird der Bundespräsident das noch häufiger merken, je tiefer er ins Land reist: Dass es unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, was es bedeutet, auf die Straße zu gehen – und mit wem. Oder darüber, ob eine Gesellschaft an einem Strang zieht, oder lieber jede Regel für sich selbst abwägen möchte. Nur: Wie baut man da eine Brücke, Herr Brückenbauer?

Unmittelbar, unprätentiös: Der neue Steinmeier

Die Frage sei doch, sagt Steinmeier da, ob man sich der Welt ausgeliefert fühle, oder ob man den Mut habe, sie mitzugestalten. Er hoffe, dass mehr, auch junge Menschen mitgestalten wollen. Mit der Voraussetzung: Dass sie mit ihrem Engagement keinen Ego-Trip verfolgen. „Wer dabei an mehr denkt, als an sich selbst, der beginnt schon Politik zu machen“, sagt er. „Das ist mein Plädoyer.“

Es ist, vielleicht hat Steinmeier das gar nicht bemerkt, ein markiger Satz. Einer, den man sich merken könnte. Nur ist er nicht eben am Brandenburger Tor ertönt, sondern er hat ihn im Altenburger Ratskeller einfach so gesagt. Diese unmittelbare, unprätentiöse Art soll zum neuen Konzept des Bundespräsidenten gehören. Ob er damit Erfolg hat, wird sich zeigen.

Von Josa Mania-Schlegel