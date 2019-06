Dresden

Das Dresdner Landgericht hat am Montag einen 56-Jährigen wegen zweifachen Mordes an seinen Töchtern zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Kammer stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest, was eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahre nahezu ausschließt.

Er habe die drei und sechs Jahre alten Mädchen im Juli 2018 bei einem Wochenendbesuch brutal getötet, um sich an seiner Ehefrau zu rächen. Sie hatte sich Monate zuvor von dem Krankenpflegerhelfer getrennt. Mit dem Urteil folgte das Gericht der Forderung der Staatsanwaltschaft, die Verteidigung hatte auf Totschlag plädiert. Es ist noch nicht rechtskräftig.

Von dpa