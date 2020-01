Beim Pinkeln: 18-Jähriger stirbt bei Sturz von Schlossmauer

Sondershausen

Ein Jugendlicher ist im thüringischen Sondershausen von der Schlossmauer gestürzt und dabei tödlich verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge war der 18-Jährige am Mittwochabend mit Freunden in der Gegend des ehemaligen Residenzschlosses der Fürsten von Schwarzburg-Sondershausen gewesen, als er urinieren ging, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Dabei verlor er nach ersten Erkenntnissen den Halt und fiel aus zunächst ungeklärten Gründen über die Brüstung der massiven Mauer. Der Jugendliche stürzte fast fünf Meter in die Tiefe und landete auf einem Stein hinter der Carl-Schroeder-Straße. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und starb noch an der Unglücksstelle.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Unglücksort. Am Nachmittag wurden die Ermittlungen der Polizei abgeschlossen. Auf Grund der vorliegenden Spuren und der Auswertung vorhandener Aussagen von Zeugen, handelt es sich um einen Unglücksfall. Es muss davon ausgegangen werden, dass der Getötete bei dem Sturz unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizei stellte am Fundort einen Sixpack Bier sicher. Die Staatsanwaltschaft will im Laufe des Tages entscheiden, ob der Leichnam obduziert wird.

Von dpa