Die 7-Tage-Inzidenz in Sachsen ist am Wochenende in allen Landkreisen deutlich gestiegen – die Zahl belegter Krankenhausbetten mit Corona-Patienten gesunken. Die Prognose des Gesundheitsministeriums lautete, dass die Grenze von 1300 belegten Betten schlimmstenfalls am 11. April erreicht ist.