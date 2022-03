Leipzig

Die Spritpreise gehen auch in Sachsen durch die Decke: Steigende Ölpreise aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine sorgen für immer neue Preissprünge an den Tankstellen. Vor allem Diesel verteuerte sich im Vergleich zur Vorwoche im bundesweiten Schnitt um fast 10 Cent pro Liter. In Leipzig wurde am Freitag mit zeitweise 1,99 Euro pro Liter Diesel fast die 2-Euro-Marke erreicht.

In Dresden wurden am Abend an einigen Tankstellen sogar Höchststände von 2,05 Euro erreicht. Diesel ist vielerorts sogar teurer als Super E10, das in Leipzig am Freitagnachmittag knapp unter 2 Euro lag.

Mehr zum Thema: So sparen Sie Geld beim Tanken

Die Entwicklung der Kraftstoffpreise – seit Mitte Dezember ging es steil nach oben. Quelle: ADAC

Der ADAC sieht kein Ende der Teuerung: Auch in der nächsten Woche müsse man mit Preissprüngen rechnen. Der Automobilclub rät Autofahrern, nicht frühmorgens, sondern abends zu tanken. So ließen sich bis zu 7 Cent je Liter sparen.

Von maj