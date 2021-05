Trotz der Corona-Pandemie und der damit verbundenen geringeren Rohölnachfrage bleiben die Spritpreise auf einem hohen Niveau. Vergleichsweise günstig können Autofahrer noch in Leipzig tanken. Verbraucher sind aber genervt von den täglichen Preisschwankungen an den Tankstellen – diese nehmen zu.

Preissprünge an der Tankstelle – in Leipzig sind Super und Diesel noch am günstigsten

