Bereit zum Abheben: Modellflieger mit neuem Heimatflughafen nahe Leipzig

Kölsa/Schkeuditz

Leicht war es nicht. Die Modellflieger des Vereins ABS Schkeuditz haben nach langer Suche einen neuen Standort für ihr Hobby gefunden. Auf dem Agrarflugplatz am ehemaligen Kölsaer Bahnhof in der Gemeinde Wiedemar können sie kleinere Maschinen wieder starten lassen. Die notwendigen Zustimmungen des Eigentümers und des aktuellen Pächters haben sie in der Tasche. Eine Aufstiegserlaubnis für größere Modelle fehlt aktuell aber noch.

Um diese Fläche an der Kreuzung zwischen Kölsa und Glesien geht es: Die Modellflieger des Vereins ABS Schkeuditz haben nach langer Suche einen neuen Standort für ihr Hobby gefunden. Parallel wird die Fläche von einem Agrarflieger genutzt. Quelle: Mathias Schönknecht

Anzeige

Von Äckern und Auflagen

Mit Ende des Vorjahres mussten die Hobby-Piloten der Ackerflieger ihren bisherigen Flugplatz in Peterwitz, ebenfalls ein Ortsteil der Gemeinde Wiedemar, räumen. Der Eigentümer hatte eigene Pläne mit dem Areal, kündigte den 39 Vereinsmitgliedern. Nachdem das Schreiben im Dezember 2017 eingegangen war, hatte der Verein nach einem neuen Heimatflughafen lange vergeblich gesucht und nun schließlich nahe Kölsa gefunden. Zwar waren die frischen Pläne bei ihrer Vorstellung im Wiedemarer Gemeinderat Mitte Juni auf wenig Gegenliebe einiger Räte gestoßen. Sie hatten sich dagegen ausgesprochen, allerdings ohne Beschluss gegen den Modellflugplatz. Und so bleibt der Modellflugbetrieb weiter möglich.

Weitere LVZ+ Artikel

Wie Matthias Bernt, Geschäftsführer der Pflanzenproduktion Glesien, erklärt, sei sein Unternehmen aktuell Pächter der Fläche des Agrarflugplatzes. Um die Hobby-Piloten starten zu lassen, benötigte er im Vorfeld die Zustimmung des Landeigentümers. Und habe diese auch erhalten.

Flüge auf Raten

Parallel werde die Fläche auch weiterhin als Agrarflugplatz genutzt. Bis zu zehnmal pro Jahr werde der Agrarflieger für maximal vier Stunden je Flugrichtung beziehungsweise Feld am Tag starten, erklärt Bernt, der auch für die freien Wähler im Wiedemarer Gemeinderat sitzt. Die Dauer dieser Nutzung sei jedoch zeitlich begrenzt und werde in den kommenden Jahren weniger. In der Folge und nach Einstellung des Agrarflugbetriebes müssen die Anlagen des Flugplatzes zurückgebaut werden, sagt Bernt. Das heißt auch: Danach würde auch der Modellflug erneut nicht mehr möglich sein. Der Nutzungsvertrag mit dem Verein sei daher lediglich auf zwei Jahre geschlossen worden.

Bis zu zehn Tage im Jahr nutzt der Agrarflieger die Fläche an der Kreuzung zwischen Kölsa und Glesien: 80 Starts und Landungen am Tag führt Lutz Haferkorn mit seinem Agrarflugzeug Z 37 dann durch, um Dünger auf die Felder der Pflanzenproduktion Glesien zu bringen. Quelle: Wolfgang Sens

Aktuell haben die Hobby-Piloten bereits einige vorbereitende Arbeiten am neuen Flugplatz vorgenommen, erklärt Ralf Köhler von den Ackerfliegern. Eine Aufstiegserlaubnis liegt aktuell noch nicht vor, ist jedoch bei der Luftfahrtbehörde in Dresden beantragt.

Ortschaften werden nicht überflogen

Sobald diese vorliegt, seien Starts ausschließlich nach Süden, in Richtung Glesien (Stadt Schkeuditz) möglich, erklärt Köhler. Eine Überquerung der Staatsstraße 1 sei nicht gestattet. Dies hat der Verein bereits so festgelegt. Um eine Aufstiegserlaubnis zu erhalten, müssen die Modellflieger zudem ein Gutachten erstellen lassen, das unter anderem Gefahrenquellen bewertet und Lärmbegrenzungen festsetzt. Der Schutz von umliegenden Wohnbebauungen ist dafür maßgeblich.

Aktuell ist der Flugbetrieb nur mit kleineren Elektro-Modellen möglich, sagt Köhler. Um eventuelle Vorbehalte auszuräumen, will der Verein in den kommenden Tagen den Kontakt zur Gemeindeverwaltung suchen.

Noch auf dem Hobby-Flughafen in Peterwitz: Andreas Kunze, Ralf Köhler, Alfred Liehr und Bernd Wankosin (von links). Quelle: Wolfgang Sens

Agrarflug auch am Wochenende gestattet

Mit Lärmbelästigungen in den umliegenden Ortschaften ist daher nicht zu rechnen, wobei das Fliegen über Ortschaften sowieso nicht gestattet ist, sagt auch Matthias Bernt. „Wir als Vertragspartner sehen in dem abgeschlossenen Nutzungsvertrag keine unmittelbaren Probleme mit den Hobby-Piloten, sollten dennoch welche auftreten, können diese sicher direkt mit dem Modellflugverein ABS geklärt werden“, sagt Bernt.

Auch in Sachen Agrarflug ist es in der Gemeinde Wiedemar eher ruhig. In anderen Regionen startet der Agrarflieger auch an Samstagen, sagt Bernt. Verboten sei dies nicht. Doch mit Rücksicht auf die Anwohner verzichte die Pflanzenproduktion auf diese Möglichkeit.

Lesen Sie auch

Von Mathias Schönknecht