Bereitschaftsdienst in der Region Oschatz: Patienten fühlen sich verschaukelt

Damit sollten lange Wartezeiten für die Patienten in den überlasteten Notaufnahmen der Krankenhäuser der Vergangenheit angehören: Die erste Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) ging Mitte November des vergangenen Jahres im Erdgeschoss der Collm-Klinik offiziell in Betrieb. Anlass für die Neuerung war, dass gerade an Wochenenden oder Feiertagen – wenn die hausärztlichen Praxen geschlossen haben – viele Patienten in die Notaufnahme kamen, die dort eigentlich nicht hingehörten.

Notaufnahmen sollen entlastet werden

Zwar gab es bis dahin für diese Zeiten einen Bereitschaftsdienst der niedergelassenen Ärzte. Doch für die Patienten war es in der Vergangenheit oft der einfachere und schnellere Weg, die Notaufnahme im Krankenhaus anzusteuern. Der kassenärztliche Bereitschaftsdienst sollte die Lösung für dieses Problem sein.

Doch mittlerweile scheint der Bereitschaftsdienst selbst zum Problemfall zu werden, wie zwei aktuelle Fälle in der Region Oschatz zeigen.

„Mein Mann hat vor Schmerzen geschrien“

Fall 1: „Mein Mann hat vor Schmerzen geschrien“, erinnert sich Iris Reimer (75) aus Wermsdorf an den 15. August. Ihr Mann – der ehemalige Facharzt für Neurologie und Psychiatrie Dr. Günter Reimer – hat vor zwei Jahren einen Schlaganfall erlitten und ist seitdem ein Pflegefall. Der 77- Jährige wurde am 15. August von einer ISG-Blockierung (Iliosakralgelenk) am unteren Ende der Lendenwirbelsäule überrascht. die mit heftigen Schmerzen verbunden war.

Stundenlang vertröstet

Iris Reimer wählte in ihrer Not die Nummer 116117 für den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst. Nach ihren Aussagen ging erst nach anderthalb Stunden jemand ans Telefon. Ihre Frage nach einem Bereitschaftsarzt, der ihrem Mann ein Schmerzmittel spritzen könne, sei so beantwortet worden, dass der diensthabende Arzt aus Datenschutzgründen nicht genannt werden dürfe. Wieder anderthalb Stunden später habe sich schließlich eine Kinderärztin aus Torgau telefonisch mit der Aussage gemeldet, dass sie keine Schmerzmittel spritze. Eine Bekannte der Reimers, die Ärztin ist, sorgte schließlich für Abhilfe. „Das hat mich so aufgeregt. Ich kann nicht verstehen, warum in ein funktionierendes System eingegriffen wurde – und jetzt nichts mehr funktioniert“, ärgert sich die Wermsdorferin.

Von einer Zecke gebissen

Fall 2: Saskia Otto (21) aus Collm wurde ebenfalls am 15. August im Wald im Oschatzer Stadtteil Fliegerhorst von einer Zecke gebissen. Der rote Ring um den Biss ließ auf Borreliose schließen. Ihre Mutter Daniela Schuster rief die 116117 an, damit ihrer Tochter schnell ein Antibiotikum verabreicht würde.

Letztendlich blieb nur Weg in die Notaufnahme

Nach Aussagen von Daniela Schuster wurde sie dort viermal verbunden und immer wieder nach der Postleitzahl gefragt. Schließlich sei ihr empfohlen worden, ins Krankenhaus Torgau zu fahren, obwohl Oschatz viel näher liegt. Auf Drängen von Daniela Schuster sei ihr schließlich die Handy-Nummer der Bereitschaftsärztin in Oschatz mitgeteilt worden. Doch die sei telefonisch nicht erreichbar gewesen. Letztendlich fuhr Daniela Schuster mit ihrer Tochter in die Notaufnahme der Oschatzer Collm-Klinik, wo ihr nach eindringlichem Bitten das Antibiotikum gegeben wurde. „Die Nummer 116117 rufe ich jedenfalls nicht noch mal an. Das System Bereitschaftspraxis ist vielleicht gut gedacht, wird aber schlecht ausgeführt“, zieht die Collmerin ihr persönliches Fazit.

Stellungnahmen sollen eingeholt werden

Zu diesen beiden konkreten Fällen will sich die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) als Betreiberin der Bereitschaftspraxis in Oschatz aktuell noch nicht äußern. „Zur Schilderung der Patienten würden wir gern die Stellungnahme der Bereitschaftsdienstvermittlungszentrale und der diensthabenden Ärzte einholen“, teilt Patrice Fischer von der Dresdener Landesgeschäftsstelle der KVS auf Anfrage mit.

Ausstattung soll ausgebaut werden

Grundsätzlich sei die Erreichbarkeit der Vermittlungszentrale für Bereitschaftsdienst je nach Anrufaufkommen unterschiedlich. „Sowohl die technische als auch die personelle Ausstattung wird kontinuierlich weiter ausgebaut, sodass Erreichbarkeit und Wartezeiten besser werden“, versichert Patrice Fischer. Die Vermittlungszentrale befinde sich in Leipzig. „Das heißt, es gibt keine regionale Zuordnung der Mitarbeiter.“

Fälle werden recherchiert

Komme es bei einzelnen Anrufern zu Problemen, sei eine fundierte Bewertung des Sachverhalts nur unter Angabe der genauen Anrufdaten, Rufnummer und Uhrzeiten möglich. „Der jeweilige Fall, soweit tatsächlich ein Beschwerdegrund besteht, wird dann umfassend recherchiert und weiter bearbeitet“ stellt Patrice Fischer in Aussicht.

Von Frank Hörügel