Dresden

Keine Fußballspiele, keine Demonstrationen, keine Großveranstaltungen: Durch die Coronavirus-Krise ist die sächsische Bereitschaftspolizei aktuell kaum noch bei intensiven Einsätzen gefragt. Derzeit unterstützte die Bereitschaftspolizei die Polizeidirektionen bei der Durchsetzung der Allgemeinverfügung, teilte das Innenministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Wie sich die Corona-Krise auf den Abbau der Überstunden auswirken, ist noch unklar.

Am Ende des Jahres 2019 hatten die Beamten 34 185 Überstunden angesammelt. Das waren mehr als 11 000 Stunden mehr als zum gleichen Zeitpunkt 2018. Angaben des Innenministeriums zufolge standen zum 31. Dezember des Vorjahres 22 731 Überstunden zu Buche.

Großangelegte Proteste und Sportevents

Als Grund für den Zuwachs wurde neben den üblichen Einsätzen zum Beispiel bei Fußballspielen oder Demonstrationen unter anderem der Besuch des US-Außenministers Mike Pompeo im November sowie die Anti-Braunkohle-Proteste am 1. Adventswochenende in der Lausitz und im Tagebau Vereinigtes Schleenhain genannt. Auch der 75. Jahrestag der Bombardierung Dresdens zum Ende des Zweiten Weltkriegs habe die Kräfte in besonderem Maße gefordert, hieß es.

Jede zehnte Überstunde abgebummelt

Bis zum Februar dieses Jahres wurden nur rund zehn Prozent der angesammelten Überstunden abgebaut. Von Dezember 2019 bis Februar 2020 verringerte sich die Mehrarbeitszeit laut Innenministerium nur um gut 3700 Überstunden. Danach wurde von Dezember 2019 bis Januar 2020 mit 3690 Stunden der Großteil abgebaut. Vom Januar zu Februar 2020 wurde lediglich ein Minus von 36 Mehrarbeitsstunden verzeichnet.

Mit Stichtag 31. Dezember 2019 waren bei der sächsischen Bereitschaftspolizei 1405 Polizeivollzugsbeamte beziehungsweise 1591 Bedienstete beschäftigt. Zu diesem Zeitpunkt waren lediglich zwei Planstellen für Beamte und zehn für Beschäftigte unbesetzt.

Von LVZ