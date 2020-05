Bergbau-Technik-Park öffnet wieder seine Tore

Großpösna

Saison gestartet: Die Tore zum Bergbau-Technik-Park (BTB) an der A 38 sind wieder offen. Besucher können sich auf neue, interessante Exponate freuen. „Die vergangenen Wochen, in denen der Park wegen der Corona-Krise geschlossen war, haben wir genutzt, um unsere Ausstellung zu erweitern“, sagt Parkleiter Thorsten Hinz. „Neu in diesem Jahr sind ein Birkpflug, ein Feuerlöschwagen sowie eine Windkraftanlage.“ Beeindruckend sind bereits die beiden Wahrzeichen der Bergbaugeschichte: Der Schaufelradbagger 1547 (1300 Tonnen schwer, Bj. 1986) und das Bandabwurfgerät 1115 (Absetzer; 2400 Tonnen, Bj. 1985) aus dem Tagebau Espenhain. Hoch ragen sie über den 5,4 Hektar großen Park auf.

„Wir sind zum ersten Mal im Bergbau-Technik-Park“, erzählen Nadja Vollkammer und Stephanie Seume. Staunend stehen die jungen Frauen vor den stählernen Riesen. „Höchste Zeit, dass wir hier sind. Erstens wohnen wir quasi um die Ecke“, verrät Nadja: „Ich komme aus Groitzsch, Stephanie aus Weißenfels. Und zweitens arbeiten wir beide bei der Mibrag in Deuben.“ Damit nicht genug: „Ich gehöre zur fünften Generation, die mit dem Bergbau in der Region verbunden ist“, berichtet Nadja stolz: „Vati, Opa, Verwandte haben im Tagebau Profen und Zwenkau auf Großgeräten gearbeitet.“ Da wäre es natürlich super, mal auf die Kolosse hier zu „klettern“.

Gerd Krah erklärt den Birkpflug. Quelle: Kempner

„An der Begehbarmachung der beiden Großgeräte wird derzeit noch gearbeitet“, vertröstet Gästeführer Gerd Krah vom BTB-Verein. „Die alten Gitterroste auf den Gehflächen müssten entfernt und die Schutzgeländer erhöht werden. Das ist alles sehr material- und kostenintensiv. Wir sind auf Spenden und Fördergelder angewiesen“, so Krah. Macht nichts: Nadja und Stephanie schließen sich den anderen Besuchern an, die gespannt auf die neuen Exponate und die Geschichten von Gerd Krah sind. Der Tagebau ist dem 78-jährigen Dölitzer vertraut: „Ich war als Schichtelektriker bei den Großgeräten im Einsatz. Das war schon eine interessante Arbeit.“ Standen die Maschinen still, ging der Fachmann auf Spurensuche: „Mal waren Geräteteile kaputt. Mal gab es Steinschlag auf die Förderbänder, so dass die elektrische Einrichtung kaputt ging.“

Birkpflug neu eingetroffen

Zuerst führt Gerd Krah zum sogenannten Birkpflug. „Er ist der letzte seiner Art. Das Räumfahrzeug heißt so, weil es Anfang der 60er-Jahre von Franz Birk aus Thräna entwickelt wurde. Das Tagebaugerät ist ein Eigenbau des Braunkohlekombinats Borna. Eingesetzt wurde der 20 Meter lange Birkpflug, um die Kiesmassen gleichmäßig auf der Gleisanlage zu verteilen und Schlamm aus dem Gleisbett zu räumen“, erzählt der Gästeführer. „Die Gleise wurden durch Schlamm und Regenwasser nämlich schnell instabil. Teilweise sah man die Gleise schon gar nicht mehr. Dann wurden sie mit einer Winde angehoben und die Kiesmassen mit Schaufeln verteilt. Diese schwere Handarbeit entfiel durch den Birkpflug. Das bis zu 70 Tonnen schwere Räumfahrzeug wurde von einer Lok gezogen.“ Durch seine technischen Alleinstellungsmerkmale sowie der regionalen Bezüge sei der Birkpflug ein weiterer Meilenstein der Ausstellung von industriekulturellen Sachzeugen aus der Geschichte des Braunkohlentagebaus im Südraum Leipzig.

Der neue Löschwagen im Park. Quelle: Kempner

Laugenwagen gegen Eis

Weiter führt die Tour zum neuen Feuerlösch- oder Laugenwagen. Warum er so heißt? „Froren die Gleise im Winter fest, wurden sie mit der Lauge aufgetaut. Je nach Fortschreiten des Tagebaus, fuhr der Wagen mit“, erinnert sich Krah. „Transportabel waren auch die Stellwerke. Sie hatten alle Namen oder Nummern. Das Stellwerk 14 soll bald ein Pult erhalten. Dann werden Vereinsmitglieder, die früher Stellwerke betreut haben, vorhandene Weichen wieder gangbar machen“, blickt der Gästeführer voraus.

Gerald Riedel zeigt die Seewind 750 KW Windkraftanlage. Quelle: Kempner

Einen Blick zurück werfen die Besucher beim dritten neuen Exponat: „,Seewind’ – eine Windkraftanlage der ersten Generation. Sie ist ein Meilenstein zu unserem Projekt ‚Zurück in die Zukunft – Regenerative Energien’. Es soll den Strukturwandel im Mitteldeutschen Revier deutlich machen. Wir wollen zeigen, dass alternative Energiegewinnung nun im Vordergrund steht. Früher wurde Energie ja durch Braunkohle gewonnen“, beschreibt der Dölitzer kurz den jahrzehntelangen Zyklus von Gewinnung, Veredlung und Nutzung der Naturressource Braunkohle.

Kompletter Förderzyklus

Viel Wissenswertes gäbe es noch zu berichten. Immerhin präsentiere der BTP authentisch den kompletten Förderzyklus eines Tagebaubetriebes: Der Bogen spannt sich vom Rückbau der kultivierten Landschaft hin zur Vorbereitung des Vorfeldes und die Grundwasserabsenkung, über die Abraumbewegung und die Kohlegewinnung bis zum Wiederaufbau des Geländes und der Sanierung ganzer Landschaftsräume.

Gerd Krah rät den Besuchern noch: „Schaut euch auch die Kasse und den Ausstellungsraum genau an: Es sind die zwei Kommando-Führerstände der im Jahre 2001 gesprengten Abraumförderbrücke aus dem Tagebau Zwenkau. Ebenfalls im Ausgangsbereich: „Das letzte noch existierende Trafohaus des Tagebau Espenhain, das E-Haus. Hier wurde die für den Betrieb der Großgeräte benötigte Elektro-Spannung erzeugt.“ Für Nadja und Stephanie steht fest: „Wir kommen wieder her“.

