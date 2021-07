Grimma

Angesichts der dramatischen Bilder in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen werden Erinnerungen wach an die Fluten in Mitteldeutschland. Die beschauliche Stadt Grimma wurde innerhalb von nur elf Jahren gleich zweimal Opfer der entfesselten Mulde: 2002 und 2013. Die Schäden waren verheerend. Die LVZ sprach dazu mit Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos).

Wann war Ihnen im August 2002 klar, das wird eine Katastrophe?

Als ich in der Töpferstraße stand und sah, wie das Wasser von hinten durch die Gebäude lief und die ersten Häuser zusammen rutschten. Da dachte ich im ersten Moment, das wird’s gewesen sein. Diese extreme Situation in der Töpferstraße – es war an einem Mittag.

Erste Frage: Wie holen wir die Menschen aus den Häusern?

Was schoss Ihnen da durch den Kopf?

Die Frage, wie wir die Menschen aus den Häusern bekommen. Dann gab es die Evakuierungsphase, da kam man ja gar nicht mehr zum Überlegen.

Buergermeister Matthias Berger als Krisenmanager 2002 in Grimma. Quelle: Ralf Zweynert

Sie haben selbst im Radlader gesessen und Menschen aus den Häusern geholt?

Ein Kumpel rief mich an, er habe einen Radlader, der ganz oben die Luft anzieht. Das Fahrzeug bewährte sich tatsächlich, wir haben damals bestimmt 30 Menschen rausgeholt. Aber meine Aufgabe war nicht, den Radlader zu fahren. Ich saß auf dem Dach und dirigierte Fahrer wie Leute – bis wir selber eingebrochen sind.

Mulde: In 36 Stunden von zehn auf 3000 Kubikmeter je Sekunde

Wie viel Wasser führte die entfesselte Mulde? Welche Kraft entfalteten die Fluten?

Am alten Pegel an der Pöppelmannbrücke schoss das Wasser innerhalb von 36 Stunden von 30 Zentimeter bis zum Geländer hoch. Da liegen acht Meter dazwischen. Von der Menge her schwollen die Wassermassen von zehn auf 3000 Kubikmeter pro Sekunde an. Die Mulde ist ja sehr schnell, deshalb brachen viele Häuser zusammen. Wir verloren damals 45 Gebäude.

So verwüstet sah die Grimmaer Innenstadt 2002 aus – hier die Schulstraße. Quelle: Gerhard Weber

Wie groß war denn das Ausmaß der Zerstörung?

Es war ein erschreckendes Bild. 2002 summierte sich allein in der Altstadt der Schaden auf ungefähr 250 Millionen Euro. Und 2013, als die Mulde rechnerisch 90 Zentimeter tiefer stand, lagen die Schäden bei geschätzt 170 Millionen Euro. Die Bausubstanz war 2013 besser, so dass in jenem Jahr weniger passiert ist.

Berger: Wir mussten in Grimma schnell Zuversicht vermitteln

Was war als Erstes zu tun, als die Fluten zurück gingen?

Das Wichtigste war, den Leuten schnell Zuversicht zu vermitteln. Die Menschen standen plötzlich vor einem kaputten Haus und einem Müllhaufen, und es ging darum, rasch ein Zeichen zu setzen. Wir sagten, raus mit allem Müll, den ihr in den Häusern habt. Der hat sich dann meterhoch in der gesamten Innenstadt gestapelt, Bagger nahmen ihn von allen Seiten auf. Der Glücksumstand war, das damals spontan etwa 5000 Helfer in die Altstadt kamen. Das rote Kommandozelt unserer Feuerwehr haben wir auf den Markt gestellt – da stand auf der einen Seite eine Schlange von Helfern und auf der anderen Seite eine Schlange von Bedürftigen. Das war wichtig für die Grimmaer. Ich kenne Fälle, da haben Leute im Laden auf einen Haufen Müll gesessen. Und plötzlich standen dort zehn Fremde und machten alles besenrein.

Während der dramatischen Stunden und auch in den Tagen danach: Was hat sich bei Ihnen eingebrannt im Gedächtnis?

Diese vielen, vielen Helfer. Es hat mich fasziniert, wie die Menschen bereit sind, in Notsituationen zusammen zu halten. Das hat mich berührt.

Mit der Hilfswelle haben die Grimmaer nicht gerechnet

Zig Helfer rückten spontan an und packten zu, schweres Gerät wurde geschickt, aus allen Landesteilen kam Solidarität, im Nachgang gab es eine Spendenflut. Haben Sie mit dieser deutschlandweiten Welle der Hilfsbereitschaft für Grimma gerechnet?

Nein. Allerdings war es die erste Naturkatastrophe seit Jahrzehnten. Und Grimma stand im Mittelpunkt der Medien, wohl auch, weil der Kanzler hier war.

Was haben Sie empfunden?

Tiefe Dankbarkeit. Leider vermochten wir es nicht, allen Helfern und Großspendern zu danken. Wir haben damals kostenlos organisieren können, in allen großen Tageszeitungen eine Annonce mit „Grimma sagt Danke“ zu drucken.

Bundeskanzler Schröder war betroffen und schockiert

Bundeskanzler Gerhard Schröder machte sich in Gummistiefeln und grüner Regenjoppe ein Bild vom zerstörten Grimma. Empfanden Sie das als Wahlkampf?

Bei allem Wahlkampf, er war ehrlich betroffen von der Situation. Als wir das erste Mal in die Stadt hinein liefen, war Schröder erschrocken, als er die komplett weggerissene Schulstraße sah. Das sah aus wie im Krieg. Damals ist ja dann auch viel Geld frei gegeben worden, wir müssen uns nicht beklagen. Zweimal innerhalb von elf Jahren so eine Naturkatastrophe mit dem Ergebnis bestehen zu können, da kann man nur zufrieden sein.

Matthias Berger, Bundeskanzler Gerhard Schroeder, Georg Milbradt 2002 in Grimma. Quelle: Ralf Zweynert

Welches Hochwasser war schlimmer für Grimma – 2002 oder 2013?

2013. Zum einen wussten die Grimmaer, wie lange ein Wiederaufbau dauert – ehe alles trocknet, bis die Fördermittel kommen, wie umständlich alles ist. Zum anderen mussten sie annehmen, dass so eine Flut jetzt aller zehn Jahre kommt. Da stellte sich schon die Frage: Macht denn das wieder Sinn? Ohne die Aussicht, dass die Hochwasserschutz-Anlage bald fertig ist, hätten vielleicht viele resigniert.

Wie funktioniert es, eine Stadt wieder aufzubauen? Was können Sie den Menschen im heutigen Katastrophengebiet mit auf den Weg geben?

Dreck raus und Infrastruktur wieder herstellen. Da sind die ersten Stunden schon entscheidend.

Grimmas Hochwasserschutz-Anlage: Bau dauerte 13 Jahre

2019 wurde nach 13-jähriger Bauzeit Grimmas Hochwasserschutz-Anlage fertig gestellt. Warum dauerte das so lange, und wer hat das 60-Millionen-Projekt bezahlt?

Die Finanzierung setzt sich zusammen aus Landes-, Bundes- und vor allem europäischen Mitteln. Ursprünglich sollte die Anlage 2012 fertig sein. Die Verzögerung resultierte aber nicht aus der Planung, die mit einem Jahr unglaublich schnell ging, sondern aus dem komplizierten Untergrund der Stadt. Zur Erklärung: Die Anlage besteht aus der unterirdischen Abschottung, der Mauer und dem Pumpsystem. Und der unterirdische Grundwasser-Abtransport erwies sich als sehr aufwändig. Aber jetzt ist die Anlage fertig, und Grimma bleibt ein hundertjähriges Hochwasser wie 2013 erspart. Und selbst wenn das Wasser über die Mauer liefe, wäre die Stadt nicht der brutalen Strömung ausgesetzt und besser geschützt als 2002.

Unter den Augen zahlreicher Bürger und Gäste schließen Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt und Ministerpräsident Michael Kretschmer (Foto unten) 2019 das zuletzt eingebaut Fluttor und erklären damit symbolisch Grimma für hochwassersicher. Quelle: Frank Schmidt

So schlimm beide Katastrophen für Grimma waren. Hat die Stadt von der Flut letztlich sogar profitiert?

Die Grimmaer empfinden einen gewissen Stolz auf ihre Stadt: Wir lassen uns nicht unterkriegen und bauen wieder auf. Und auch Gäste sind immer wieder überrascht, so wie im vorigen Jahr Gerhard Schröder, wie perfekt Grimma geworden ist. Die Situation hat uns die Möglichkeit gegeben, alles komplett neu zu gestalten und zu bauen.

Ratschläge für die Betroffenen im Westen Deutschlands

Welche Ratschläge können Sie den Menschen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen geben, um die Katastrophe zu meistern? Viele stehen wie damals etliche Grimmaer vor dem Nichts.

Nicht resignieren. So schnell wie möglich Müll raus, Müll raus, Müll raus. Hilfe annehmen. Und dann müssen sich die Menschen dem bürokratischen Wirrwarr stellen. Aber wir sind so ein reicher Staat, und die Not ist angekommen bei der Politik. Die Politiker haben in Grimma Wort gehalten und werden das auch dieses Mal tun.

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger verabschiedet zwei Hilfsteams in die Eifel und muss viele Journalistenfragen beantworten. Quelle: Frank Prenzel

Grimma hat am Freitag zwei Hilfsteams in die Eifel geschickt. Warum hilft die Stadt immer wieder?

Welche Stadt, wenn nicht Grimma? Neben den vielen hundert Millionen Euro, die im Nachgang kommen: Die Helfer der ersten Stunden sind ganz, ganz wichtig. Links die Hand des Betroffenen nehmen und rechts die Schaufel – und anfangen mit aufräumen. Die Leute müssen sehen, hier ist jemand, der mir hilft.

Von Frank Prenzel