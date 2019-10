Halle (Saale)

Amtsinhaber Bernd Wiegand (parteilos) hat seinen Posten als Verwaltungschef in der Stichwahl verteidigt. Laut vorläufigem Endergebnis konnte er rund gut 61 Prozent der Wählerinnen und Wähler für sich gewinnen, wie am Sonntag im Stadthaus bekanntgegeben wurde. Sein rot-rot-grüner Herausforderer Hendrik Lange kam demnach auf knapp 39 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 36 Prozent und damit deutlich über der Beteiligung der vergangenen Stichwahl 2012 (29 Prozent). Die neue Amtszeit für Wiegand beginnt offiziell am 1. Dezember.

In der ersten Runde der OB-Wahl vor zwei Wochen hatte Wiegand rund 44 Prozent der Stimmen bekommen. Sein Herausforderer Lange landete mit rund 25 Prozent auf dem zweiten Platz, dicht gefolgt vom Andreas Silbersack ( FDP), dem gemeinsamen Kandidaten von CDU und Liberalen.

