Leipzig

Kindergärtnerinnen, Horterzieher, Krippenbetreuerinnen, Tagesmütter – sie alle sind deutlich häufiger krank geschrieben als der Durchschnitt der Beschäftigten in Sachsen. Das geht aus dem aktuellen Berufsatlas der Barmer Krankenkasse hervor. Im Jahr 2020 blieben die Erzieher und Erzieherinnen im Schnitt einen Monat (30,8 Tage) arbeitsunfähig zuhause. Im Durchschnitt der insgesamt 26 untersuchten Berufsgruppen waren es dagegen lediglich 20 Tage. Nur bei den Post- und Zustelldiensten sowie in der Altenpflege gab es noch mehr Ausfalltage.

Hauptkrankheitsursache psychische Belastungen

Barmer-Landesgeschäftsführer Fabian Magerl warnt aber angesichts der Ergebnisse vor voreiligen (negativen) Schlüssen: „Wer in der Kindererziehung und -betreuung arbeitet, leistet einen unverzichtbaren Beitrag für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in unserer Gesellschaft.“ Deshalb müsse schon sehr genau hingeschaut werden, aus welchen Gründen diese Berufsgruppen länger krankgeschrieben sind als andere. In der Regel seien die rund 47.000 Erzieherinnen und Erzieher im Freistaat nämlich auch stärker gesundheitlich belastet.

Häufigster Grund für Krankschreibungen waren psychische Erkrankungen wie Depressionen. „Die Arbeit mit Kindern ist sehr fordernd und bringt eine hohe Verantwortung mit sich“, erklärt Magerl. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie dürften die Belastungen nicht zuletzt durch die Umsetzung von Hygienekonzepten und Notbetreuungen weiter gestiegen sein. Insofern könne auch keinerlei Entwarnung gegeben werden. Er erwarte sogar einen weiteren Anstieg.

Zweithäufigster Grund für Krankschreibungen in diesen Berufsgruppen waren Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems – in den meisten Fällen Rückenschmerzen. Auch Atemwegserkrankungen wie Erkältungsschnupfen oder Husten traten häufig auf.

Darunter eben auch Covid-19-Diagnosen, die rein rechnerisch bei jeder und jedem Beschäftigten in der Kinderbetreuung und -erziehung zu 0,2 Arbeitsunfähigkeitstagen führten. Erzieherinnen und Erzieher liegen damit auf Platz 4 im Berufsatlas hinter Krankenpflege, Altenpflege und Heilerziehung/Sonderpädagogik.

All das führe laut Magerl schließlich auf direktem Weg in einen Teufelskreis aus hohem Krankenstand, Mehrbelastung für das übrige Personal, weniger Zeit für Arbeitsschutz und Erholung sowie Überlastung.

Im Osten mehr Krankheitstage als im Westen

Für Uschi Kruse, Sachsens Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), sind die Ergebnisse des Berufsatlas’ nach eigenen Worten erschreckend. „Sie sind vor allem aber auch deshalb alarmierend, weil die weit überwiegende Mehrheit der pädagogischen Fachkräfte in sächsischen Kitas und Horten lediglich teilzeitbeschäftigt ist“, erinnert sie. Aus GEW-Sicht sei daher dringend erforderlich, die Rahmenbedingungen für die Arbeit von Erzieherinnen und Erziehern zu verbessern – nicht zuletzt, um die hohe Aussteiger-Quote zu senken.

Auffällig: Im Osten gibt es wesentlich mehr Krankheitstage als im Westen. Spitzenreiter ist dabei Thüringen mit 33,3 Tagen, Sachsen liegt auf Platz 5. Kruse weist daraufhin, dass Sachsen hinter Mecklenburg-Vorpommern den zweitschlechtesten Personalschlüssel hat und viele Erziehende obendrein mit befristeten Arbeitsverträgen beschäftigt würden. 90 Prozent von ihnen sind Frauen. Krankheitstage, Fortbildung und Urlaub müssten daher dringend in den Personalschlüssel eingerechnet werden, fordert sie. Dabei sei das Ganze aber kein Selbstzweck, stellt die GEW-Vorsitzende klar. „In erster Linie geht es darum, bessere Bedingungen für unsere Kinder zu schaffen.“

Von Roland Herold