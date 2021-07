Beschädigtes Fluttor in Grimma: Stadt und Polizei setzen Kopfprämie aus

Grimma

Das vor knapp einer Woche von Unbekannten mutwillig beschädigte Fluttor in Grimma muss nicht abgebaut und in die Werkstatt nach Roßlau transportiert werden. Das sagte Axel Bobbe von der Landestalsperrenmeisterei am Donnerstagnachmittag auf LVZ-Nachfrage und zeigte sich erleichtert.

Firma war bereits vor Ort

Die Baufirma aus Roßlau habe sich den Schaden bereits angesehen und wird den in Mitleidenschaft gezogenen Bolzen, der das Tor im offenen Zustand arretiert, in der Werkstatt neu fertigen und vor Ort einbauen. Die Ausführungszeichnung besitze der Hersteller noch, so Bobbe. Sobald die neue Spindel eingebaut sei, Bobbe rechnet mit zwei Wochen, werde geprüft, ob das Tor dicht ist. In dem Zusammenhang werde eine Spundwand vor das Tor gestellt und der Zwischenraum mit Wasser gefüllt.

„Kopfprämie“ ausgesetzt

Unterdessen bieten Stadt Grimma und Polizei demjenigen eine Prämie in Höhe von 1000 Euro, der den entscheidenden Hinweis zur Ergreifung des Täters gibt. Das bestätigte am Donnerstag auch Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) gegenüber der LVZ. Bereits am Dienstag veröffentlichte die Polizei einen Zeugenaufruf.

Von Haig Latchinian