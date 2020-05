Beschwerden über Sachsens Matheabitur – Ministerium antwortet

Leipzig/Dresden

Am vergangenen Dienstag haben Sachsens Abiturienten ihre schriftlichen Prüfungen im Fach Mathematik abgelegt. Inzwischen mehren sich Beschwerden, dass die Aufgabenstellung nicht angemessen gewesen seien – vor allem mit Blick auf die spezielle Situation während der Corona-Pandemie. Ein Schüler aus Werdau ( Landkreis Zwickau) hat sich mit einer Petition an Bildungsminister Christian Piwarz ( CDU) gewandt, die am Montag etwa 800 Mitstreiter unterzeichnet hatten. Ähnliche Klagen gibt es auch aus anderen Teilen des Freistaats. Der Tenor: Zu viele Aufgaben, zu wenig Zeit und zu komplizierte Sachverhalte.

„Man kann sagen: Es war ziemlich anders als erwartet. Es gab nicht nur zusätzliche Aufgaben, sondern auch Fragestellungen, die für uns sehr neu waren“, berichtet Larissa Meixner. Sie ist Vorsitzende des Leipziger Stadtschülerrates und sammelt Anliegen von Altersgenossen ein. „Ich spreche da nicht nur für mich, sondern ich stehe auch mit Dresden und Chemnitz in Kontakt und auch dort haben die Schüler diese Erfahrungen gemacht“, so Meixner am Montag gegenüber der LVZ.

Erhebliches Maß an Kreativität notwendig

Wie in den Jahren zuvor seien die Aufgaben der Prüfungen in zwei große Bereiche aufgeteilt gewesen, für die Arbeit mit und ohne Hilfsmittel. „Konkret gab es im B-Teil der Arbeit statt der sonst üblichen sechs bis sieben Teilaufgaben dieses Mal neun – und die auch mit jeweils hoher Punktzahl. Im A-Teil hatten viele Schüler, darunter auch solche, die in naturwissenschaftlichen Fächern stark sind, zudem das Gefühl, manche Aufgabenstellung waren aus einem anderen Fachbereich entlehnt“, sagt die Schülersprecherin. Es sei ein erhebliches Maß an Kreativität notwendig gewesen, um überhaut verstehen zu können, was da von den Schülern verlangt werde.

„So recht verstehen wir das nicht: Minister Piwarz hat uns vor dem Abi das Versprechen gegeben, dass kein Schüler durch den Corona-Lockdown einen Nachteil haben wird. Und dann bekommen wir nun so ein Matheabitur vorgesetzt“, so Meixner weiter. Abgesehen davon, dass es Schüler aus Sachsen bei der Bewerbung an Universitäten ob der hohen Hürden für gute Noten hierzulande ohnehin schwerer als andere hätten, sei dieses Matheabitur nun noch einer weiterer Nachteil, findet sie.

Kultusministerium : Warten erstmal die Ergebnisse ab

Im Sächsischen Kultusministerium sind die Beschwerden bereits wahrgenommen worden. Sprecherin Susann Meerheim versucht die Gemüter am Montag zu beruhigen: „Wir müssen nun erst einmal die Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen abwarten, bevor weitere Entscheidungen getroffen werden können.“ Bei Überprüfungen in den vergangenen Jahren hätten die die Ergebnisse letztlich immer im Rahmen des langjährigen Durchschnitts gelegen. „Mathematik war dabei auch nicht das Fach mit den schlechtesten Ergebnissen“, so Meerheim weiter.

Sicher sei aber auch: Die Situation in diesem Jahr unterscheidet sich angesichts der Corona-Pandemie und des Lockdowns objektiv natürlich von denen der vergangenen Schuljahre. „Der Erwerb der allgemeinen Kompetenzen erfolgte allerdings nicht nur in diesen drei Wochen“, so Meerheim weiter. Falls nun tatsächlich einzelne Inhalte auftreten, „die nicht hinreichend behandelt wurden, kann zu einem großen Teil durch die Verlagerung der Zweitkorrektur an die eigene Schule begegnet werden.“

Hinsichtlich des Vorwurfs, es habe zum Teil zu wenig Zeit zur Beantwortung gegeben, sagte Meerheim: „Im Zuge der Angleichung der Rahmenbedingungen zwischen den Ländern wurde der hilfsmittelfreie Prüfungsteil um zehn Minuten verlängert, der Hilfsmittelteil entsprechend verkürzt.“ Damit hätten nun alle Bundesländer dieselbe Struktur beim Matheabitur. Diese Änderungen seien aber bereits seit zwei Jahren bekannt. Grundsätzlich sei auch davon auszugehen, „dass auf Grund der Vielzahl der Kontrollmechanismen, die Sachsen im Vorfeld in den Prozess der dreijährigen Entwicklung der Prüfungsaufgaben eingebaut hat, die Aufgaben allen Anforderungen der Bildungsstandards und des Lehrplans genügen.“

Pilotprojekt mit gemeinsamen Aufgaben

Bildung ist Ländersache und deshalb sind nicht nur Lehrpläne sondern auch Abiturprüfungen je nach Bundesland unterschiedlich. Ein Zentralabitur, wie es sich manche Bildungspolitiker wünschen, gibt es nicht. Allerdings existiert seit 2014 auch ein Pilotprojekt für gemeinsame Aufgabenteile in den Prüfungen, an dem sich neben Bayern, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg auch Sachsen und Thüringen beteiligen. Eine Expertengruppe stellt dafür jeweils in einem Pool Aufgaben bereit, die nach Bedarf in allen Bundesländern eingesetzt werden können. Einige Teile der Aufgaben bleiben trotzdem weiterhin länderspezifisch.

Ähnliche Beschwerden und Petitionen wie aktuell gab es bereits im vergangenen Schuljahr nach den Abschlussprüfungen im Fach Mathematik – und das bundesweit. In der Folge wurden die Aufgaben noch einmal überprüft, letztlich aber keine Auffälligkeiten festgestellt. Der Protest der Schülerinnen und Schüler blieb somit ohne Erfolg. Für ihr Anliegen jetzt erhoffen sich die sächsischen Schüler zumindest etwas Kulanz oder, wie es Larissa Meixner sagt, „eine dezente Rücksichtnahme bei der Bewertung“, die auch vom Bildungsminister gestützt werde.

Von Matthias Puppe