Besserer Corona-Schutz: Schulen sollen mehr digital unterrichten

Dresden

Es ist eine der obersten Prämissen in der Corona-Krise: „Das Offenhalten von Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen hat höchste Bedeutung.“ Diese Maxime geben die Bundeskanzlerin und die Länderchefs in ihrer aktuellen Vereinbarung vor. Neu ist allerdings, dass damit auch weitere Schutzmaßnahmen einhergehen.

Insbesondere für sogenannte Hotspots mit einer Inzidenz von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen wurde beschlossen: In den älteren Jahrgängen, ab Klasse 8, soll verstärkt auf Hybrid- beziehungsweise Wechselunterricht gesetzt werden, sprich die „häusliche Lernzeit“ und der digitale Unterricht sollen ausgebaut werden. Davon wären derzeit weite Teile des Freistaates betroffen – nur in Leipzig und Dresden sowie in den Landkreisen Leipzig und Meißen ist der kritische Schwellenwert noch nicht überschritten.

Maskenpflicht ab der siebenten Klasse

Neu ist außerdem, dass bei einer Inzidenz „von deutlich mehr als 50“ – also praktisch überall – für Schüler ab der siebenten Klasse eine Maskenpflicht gilt: Und zwar dort, wo der Abstand auf dem Schulgelände und im Unterricht nicht eingehalten werden kann. Schulen ohne Ansteckungen könnten davon ausgenommen werden, heißt es weiter. Darüber hinaus sollen auch an Schulen zur Aufdeckung von Infektionsketten verstärkt Antigen-Schnelltests eingesetzt werden. Die Vereinbarung regelt zudem die „Cluster-Quarantäne“, falls in einer Klasse ein Corona-Fall auftritt.

SPD : Dogma des Präsenzunterrichts wäre absurd

Die neuen Schutzmaßnahmen stoßen in Sachsen innerhalb der Regierungskoalition auf Zustimmung. „Es wäre ja gerade absurd, wenn alles umsonst gewesen sein sollte und der Präsenzunterricht zum Dogma erhoben würde“, sagt Sabine Friedel, die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, mit Verweis auf „einen ungeheuren Sprung in Sachen Online-Lernen“ in den vergangenen Monaten. „Wir begrüßen sehr, dass die Schulen eigenverantwortlich handeln können“, sieht Sabine Friedel die neuen Regelungen ausgesprochen positiv. Denn in der Bund-Länder-Vereinbarung ist ausdrücklich von „schulspezifischen“ Umsetzungen die Rede – und nicht von einer allgemeinen Vorgabe „von oben“.

Grüne: Schließungen vergrößern Bildungsungerechtigkeit

Auch die Grünen-Fraktionsvize Christin Melcher sagt: „Wir wollen am Präsenzunterricht festhalten, so lange es der Infektionsschutz zulässt. Doch wir müssen auch den Gesundheitsschutz ernst nehmen.“ Deshalb sollte bei hohen Ansteckungszahlen „auf die Möglichkeit des Wechselmodells zurückgegriffen werden“. Für diesen Fall müsse aber die rechtliche Grundlage zur Notbetreuung und für Verdienstausfälle nachgebessert werden, fordert Christin Melcher. Insgesamt würden geschlossene Kitas und Schulen die Bildungsungerechtigkeit vergrößern.

CDU : Mehr Eigenverantwortung für Schulen

Sachsens CDU-Generalsekretär Alexander Dierks macht klar: „Uns ist wichtig, dass unsere Schulen geöffnet bleiben. Der Präsenzuunterricht unter Hygieneauflagen ist deshalb unser vorrangiges Ziel.“ Dies sei zentral für die Bildungsqualität und trage gleichermaßen den Bedürfnissen und Wünschen von Eltern Rechnung, so Dierks. Nichtsdestotrotz müsse die aktuelle Situation berücksichtigt werden: „Wir setzen auch auf die Eigenverantwortung der weiterführenden Schulen. Sie erhalten die Möglichkeit, in Absprache mit der obersten Schulverwaltung Wechselunterricht anzubieten, sofern dies erforderlich ist.“

Kultusminister: Wechselmodell nur als Notlösung

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) hat in dieser Woche den Unterricht in geteilten Klassen, die zwischen Präsenz- und Digitalzeit wechseln, als eine „vorübergehende Notlösung“ bezeichnet. Er könne sich ein Wechselmodell „nur bei besonderen Inzidenzlagen und nur für einen streng befristeten Zeitraum vorstellen“.

Die sächsische Landesregierung will am Freitagabend die neue Corona-Verordnung für den Freistaat beschließen.

Von Andreas Debski