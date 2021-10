Betreiben Querdenker in Grimma eine illegale Schule?

Grimma

Wird hinter den Mauern der einstigen Schützenklause zwischen Grimma und Neuneunitz seit Wochen eine illegale Schule betrieben? Der Verdacht sei mehrfach an die Stadt Grimma herangetragen worden, sagt Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) auf Anfrage. Die Kommune habe das Landesamt für Schule und Bildung (Lasub) und das Landratsamt in Kenntnis gesetzt. Berger spricht von mehreren Quellen, aus denen sich die Vermutung nährt. „Man hat das beobachtet.“

Laut Amtsleiterin sind Kinder vormittags auf dem Gelände

Seine Amtsleiterin für Schulen, Soziales und Kultur, Jana Kutscher, wird noch deutlicher. Im Raum steht ihren Worten zufolge eine Zahl von bis zu 20 Kindern, die sich dort teilweise aufhalten, am Vormittag, während der Schulzeit. „Wir wissen aus sicherer Quelle, dass dort viele Kinder ihren Tag verbringen.“

Am Mittwoch wollte sich das städtische Ordnungsamt ein eigenes Bild machen, fand Kutscher zufolge auf dem Privatgelände zu diesem Zeitpunkt zwar mehrere Autos vor, aber keine Kinder. Eine angetroffene Mutter habe erklärt, dass hier Kinder betreut, aber nicht unterrichtet würden.

Sechs Grundschüler aus Grimma nicht beim Unterricht

Am selben Tag wurden Kutschers Amt erstmals seit Schuljahresbeginn Verletzungen der Schulpflicht gemeldet. Es handele sich um sechs Grundschüler aus zwei Schulen, informiert die Amtsleiterin. Eltern verweigerten bewusst den Test und hielten ihre Kinder vom Unterricht fern. Am Donnerstag seien die Verstöße gegenüber dem Ordnungsamt des Landkreises zur Anzeige gebracht worden. Das bestätigt Landratsamt-Sprecherin Brigitte Laux. „Wir prüfen jetzt die Fälle und hören die Eltern an.“ Auch das Jugendamt sei involviert. Ob es einen Zusammenhang mit den Aktivitäten in der einstigen Schützenklause gibt, ist offen.

Landesamt-Sprecher: Wir sind keine Ermittlungsbehörde

„Da ist was im Busche“, sagt Lasub-Sprecher Roman Schulz auf die Frage nach einer vermeintlich illegalen Schule. Seinen Worten zufolge erhalten vermutlich eine Handvoll Kinder in dem privaten Objekt Unterricht. „Wir haben Hinweise, dass es Grundschüler und einige wenige Oberschüler sein könnten.“ Genaues aber weiß man beim Landesamt nicht. Die Behörde sieht es auch nicht als ihre Aufgabe an, die angebliche Unterrichtsstätte in Augenschein zu nehmen. „Wir sind keine Ermittlungsbehörde“, betont Schulz. Das Landesamt fahre für so eine Sache „nicht mit dem Auto durchs Land“.

Es gebe in dem Gebiet weder einen Antrag auf Betreiben einer Ersatzschule noch entsprechende Ansinnen von Eltern, erklärt der Lasub-Sprecher. „Eltern, die ihr Kind der Schulpflicht entziehen wollen, melden sich aber ja nicht ab.“

Grimmas Oberbürgermeister spricht seine Vermutung aus

Grimmas Oberbürgermeister spricht seine Vermutung aus: „Hier treffen sich wohl Leute aus der Querdenker-Szene und machen Unterricht.“ Die Szene steht dafür, gegen Corona-Auflagen zu sein und ihren Kindern weder Maske noch Tests zumuten zu wollen.

Ist dieses Tor zur ehemaligen Schützenklause bei Grimma die Zufahrt zu einer illegalen Schule? Quelle: Frank Prenzel

Tatsächlich herrscht am abseits gelegenen Grundstück auffälliger Betrieb. Autos fahren Vormittags vor und parken auf dem Gelände. An einer Raucherecke stehen am Mittwochmorgen zwei Frauen, eine dritte kommt hinzu. Die Frage des Reporters, ob hier unterrichtet werde, wird verneint. Der Dachdecker sei da, und es würden Seminarräume geschaffen, heißt es auf eine Frage hinsichtlich der Geschäftigkeit. Handwerker indes sind von außen nicht zu sehen.

Linken-Stadtrat aus Grimma: Die Sache gehört geklärt

„Offenbar wird nichts unternommen“, meint Grimmas Linken-Stadtrat Heiko Mätzold, der Anfang der Woche im Verwaltungsausschuss gern Näheres gewusst hätte. Doch der Oberbürgermeister wollte zu dem Zeitpunkt öffentlich nicht auf das Thema eingehen. Eine besorgte Bürgerin hatte sich an den jungen Stadtrat gewandt und ihre Beobachtungen mitgeteilt. Auch Mätzold vermutet auf dem Hof eine illegale Schule der Querdenker. Scheinbar werde hier die Schulpflicht umgangen, sagt er. „Die Sache gehört geklärt.“

Schulpflicht wieder voll in Kraft Im alten Schuljahr durften Eltern ihre Kinder zu Hause lassen. Das galt für jede Schulart. Hintergrund dafür war eine mögliche Ansteckungsgefahr für zum Beispiel krebskranke Familienmitglieder. Infolge des Voranschreitens des Impfens und Testens ist diese Regelung seit dem neuen Schuljahr, das am 6. September begann, nicht mehr in Kraft. In den ersten drei Wochen sei noch in einer Übergangszeit Toleranz geübt worden, erklärt der Sprecher des Landesamts für Schule und Bildung, Roman Schulz. Doch seit drei Wochen sei die Schulbesuchsordnung wieder voll in Kraft. „Seitdem überwachen wir die Schulpflicht wieder.“ Angst vor Corona gelte nicht mehr als Grund, zu Hause zu bleiben.

Der Polizei liegen keinerlei Erkenntnisse vor

Das Landesamt für Schule und Bildung sieht es nicht als seine Aufgabe an, eine vermeintliche Ersatzschule auszuheben. „Wir gehen über den Weg der Schulpflichtüberwachung“, erläutert Sprecher Schulz. Nimmt ein Kind die Schulpflicht nicht wahr, gilt das als Ordnungswidrigkeit und kann mit einem Bußgeld belangt werden. „Wenn ein Schüler schwänzt oder dem Unterricht entzogen wird, löst das die Schule entweder selbst oder bringt es ans Ordnungsamt“, erklärt Schulz den Werdegang.

Der Polizei ist die mutmaßliche Schule übrigens unbekannt. „Uns liegen keine Erkenntnisse vor“, so Polizeisprecher Chris Graupner auf Anfrage. Es gebe weder Anzeigen noch Hinweise.

