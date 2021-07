Betreibt Winfried Stöcker ein eigenes Impfzentrum in Sachsen?

Lübeck

Im Landkreis Görlitz, der Heimat vom Lübecker Unternehmer Winfried Stöcker, soll es in einer von seiner Firma gepachteten Einrichtung mehrere Impfaktionen gegeben haben. Gespritzt wurde wohl sein nicht zugelassener Antigen-Impfstoff. Konkret sollen laut MDR Mitte Juni in einem Kulturzentrum im Ortsteil Kiesdorf der Gemeinde Schönau-Berzdorf (Sachsen) bis zu 200 Menschen den sogenannten „Lübecker Impfstoff“ erhalten haben. Dabei handelt es sich laut Euroimmun-Gründer Stöcker um einen Impfstoff, der aus Antigen und Adiuvans besteht.

Der 74-Jährige selbst hatte sich das Vakzin im Frühjahr 2020 in einem Selbstversuch gespritzt. Angeblich mit Erfolg, er sei immun gegen das Coronavirus, gibt Stöcker an. Inzwischen soll das Vakzin über 1000 Mal verimpft worden sein. Ob das legal ist, darüber ist ein Streit entbrannt. Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts von Straftaten nach dem Arzneimittelgesetz eingeleitet.

Winfried Stöcker: 60 Euro für drei Termine

Nach der Impfaktion bei Görlitz wurden nun auch die Behörden in Sachsen auf den Plan gerufen. Es soll sich bei der Impfaktion in dem Zentrum dabei nicht um die erste Impfaktion gehandelt haben. Wie eine Reporterin der Sächsischen berichtet, habe es dort einen Anmeldemodus wie in offiziellen Impfzentren gegeben, viele Impfwillige hätten dort bereits ihre zweite oder dritte Impfung mit dem Stöcker-Vakzin erhalten.

Bei anderen wiederum soll Blut abgenommen worden sein, um zu prüfen, ob sich nach den Impfungen genügend Antikörper gebildet hätten. Stöcker, der bei der Impfaktion laut Augenzeugen auch selbst vor Ort gewesen sein soll, hatte angegeben, dass mit seinem Vakzin in der Regel drei Impfungen binnen sechs Wochen nötig seien. Für die drei Impftermine, einen Antikörpertest und einen Nachweis darüber müssen die Impflinge rund 60 Euro zahlen, heißt es. Laut MDR ermittelt die zuständige Staatsanwaltschaft Görlitz wegen der Impfaktion zunächst gegen Unbekannt.

Impfaktion in Kiesdorf: Bürgermeister weiß von nichts

Zuletzt hatte Stöcker Medizinern, die seinen Impfstoff gerne verimpfen möchten, auf seiner privaten Homepage Bestellmöglichkeiten aufgezeigt. Eine Art Bauplan des Vakzins hatte er bereits vor Monaten im Internet veröffentlicht. Die Impfaktionen stellen nun aber eine neue Dimension dar. Das Kiesdorfer Kulturzentrum hat die Stöcker Hotel GmbH von der Gemeinde gepachtet. Dort gibt es eine Gaststube, außerdem wird hier in der Küche normalerweise Mittagessen für Kindertagesstätten zubereitet und ausgeliefert.

Laut übereinstimmenden Medienberichten kamen die Impfwilligen meist aus dem Umfeld von Stöckers Betrieben. Es sollen Mitarbeiter, Familienangehörige oder Verwandte sein. Sowohl die Polizei als auch der parteilose Bürgermeister Christian Hähnel wussten angeblich nichts davon. „Die Stöcker Hotel GmbH ist der Pächter in Kiesdorf und wir sind froh, dass wir diesen Pächter seit zehn Jahren haben. Und auf Veranstaltungen haben wir ohnehin keinen Einfluss“, erklärt der Kommunalpolitiker dem MDR.

Kritik der Ärztekammer

Erik Bodendieck, Präsident der sächsischen Landesärztekammer, sagte der „„Sächsischen“ in ihrem Podcast: „Wir wissen nicht, ob das Mittel wirkt oder möglicherweise Schäden verursacht.“ Zudem kritisiert Bodendieck, dass Stöcker „wenig zur Aufhellung“ beitrage und sein Antigen nicht einem normalen Zulassungsverfahren unterziehe.

Stöcker selbst vertritt die Auffassung, dass Mediziner die Impfung mit selbsthergestellten Impfstoffen lediglich bei den zuständigen Behörden anzeigen müssen. Allerdings: Bei der Landesdirektion Leipzig liegen derartige Anzeigen bis heute nicht vor, teilte ein Sprecher auf LN-Anfrage mit. Auch in Schleswig-Holstein haben sich bisher keine Mediziner beim Landesamt für soziale Dienste gemeldet.

Kubicki: Kein Kommentar von Stöckers Anwalt

Stöckers Anwalt, der FDP-Bundestagsabgeordnete Wolfang Kubicki, antwortete am Montag nicht auf eine LN-Anfrage zu den laufenden Ermittlungen gegen seinen Mandanten sowie der Impfaktion in der Oberlausitz.

Von Jan Wulf