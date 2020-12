Zu wenige Betriebe in Sachsen geben schwerbehinderten Menschen eine Chance. Zwar hat sich auch für sie die Arbeitsmarktlage in den vergangenen Jahren deutlich verbessert, aber die Zahlen liegen deutlich hinter der allgemeinen Entwicklung in Sachsen zurück. Im Ranking der Bundesländer landet der Freistaat auf dem vorletzten Platz.