Betriebsschließung: Gastronomen klagen in Dresden gegen Versicherungen

Dresden

Der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Das mussten auch einige Gastronomen feststellen, die sich ihre Verdienstausfälle wegen coronabedingten Schließungen von ihren Versicherungen zurückholen wollten. Nach der Allgemeinverfügung vom März 2020 mussten sie ihre Lokale für einige Wochen schließen. Den Verlust wollen sie nun erstattet haben.

Sie hatten sogenannte „Betriebsschließungsversicherungen“ abgeschlossen. Bedeutet: Wenn sie behördenbedingt und nicht wegen eigenem Versagen zeitweise schließen müssen, können sie Ansprüche geltend machen. Doch einige Versicherungen mauern, die Gastronomen klagten, nun ist die Justiz gefragt. Das Oberlandesgericht (OLG) verhandelte am Dienstag drei Fälle. Die Klagen der Gastronomen waren an den Landgerichten abgewiesen worden.

Vulkanausbruch am Postplatz? Die Versicherung greift

Da ist zum Beispiel Dirk Rathgeber. Er betreibt das „Max“ nebst „Curry 24“ an der Wilsdruffer Straße. 2018 hat er eine „Betriebsschließungsversicherung“ abgeschlossen. In seinem Fall eine Art All-Inclusive-Vertrag. Er ist gegen fast alles versichert. Ein Vulkanausbruch am Postplatz oder das „Max“ wird von einer Lawine verschüttet – kein Problem, er ist versichert. Auch wenn er wegen meldepflichtigen Krankheiten und Krankheitserregern dicht machen muss.

In seinem Vertrag gibt es einen Vermerk zum Infektionsschutzgesetz. Bei allem, was da aufgeführt ist, greift die Versicherung – Pest, spanische Grippe, nur eben nicht bei Corona. Eine Pandemie, verursacht durch diese Erkrankung war 2018 noch kein Thema – abgesehen davon, dass sich sein Vertrag auf das Infektionsschutzgesetzt von 2016 bezieht, also beim Abschluss schon veraltet war. 58 Tage war das „Max“ zu. 174.000 Euro will Dirk Rathgeber nun von seiner Versicherung haben. Die lehnt ab. „Eine Pandemie kann man nicht versichern, das können wir nicht leisten“ erklärte deren Anwältin. Auch verständlich, hätten die Versicherungen damals von Corona und dem Lockdown gewusst, wären die Vertragsbedingungen sicher andere gewesen.

Der 4. Zivilsenat sah die Sache Dirk Rathgeber als Grenzfall. In seinem Vertrag gibt es keine konkrete Auflistung der Krankheiten, bei denen der Versicherungsvertrag greift, sondern nur einen allgemein Hinweis auf das Infektionsschutzgesetz. Er hätte sich also durch das komplette Gesetz wühlen müssen.

Entscheidung im Juni

„Das kann man von einem Versicherungsnehmer, auch wenn er geschäftserfahren ist, eigentlich nicht verlangen, dafür braucht man medizinische Kenntnisse“, sagt der Vorsitzende. Bei den nächsten Fällen, es ging um zwei Lokale in Leipzig, liegt die Sache anders. In den Verträgen steht: „... gilt nur für die folgenden, meldepflichtigen Krankheiten“, die dann konkret aufgeführt sind. Auch hier fehlt Corona, aber der Gastronom wusste, was versichert ist. Im Juni will das OLG entscheiden.

Die Verhandlung verfolgten auch die Geschäftsführer des Panoramahotels auf der Bastei. Auch sie hatten geklagt, weil ihre Versicherung nicht zahlte: „Der Richter am Landgericht sagte, dass er erst die Urteile am Oberlandesgericht abwarten will.“ Im Ernstfall wollen sie bis zum Bundesgerichtshof ziehen.

Von Monika Löffler