Betrug bei Corona-Hilfen: 142 Verdachtsfälle in Sachsen

Schnell und unkompliziert sollte in Not geratenen Firmen geholfen werden. Doch die Corona-Hilfsgelder haben leider auch bei Betrügern Begehrlichkeiten geweckt.

Bislang gebe es Anhaltspunkte für 142 Betrugsverdachtsfälle, teilte die Sächsische Aufbaubank (SAB) auf Nachfrage der LVZ mit. Geht es um Corona-Hilfen im Freistaat, ist die SAB zuständig. Bis Ende Juni hat sie insgesamt knapp 104 000 Anträge mit einem Volumen von rund 1,42 Milliarden Euro bewilligt – dazu zählen die Soforthilfen des Bundes sowie die Ausreichung landeseigener Darlehen.

SAB zahlte in 45 Verdachtsfällen Hilfen aus

Stößt die Bank auf Ungereimtheiten, schaltet sie die Strafverfolgungsbehörden ein. In 45 Verdachtsfällen habe die Bank die Hilfsgelder bereits ausgezahlt, wie Sprecherin Beate Bartsch sagt. Das Volumen belaufe sich auf eine halben Million Euro (genau 503 000 Euro).

Generell sei das betrügerische Potenzial in Sachsen aber gering. „Gemessen an der hohen Zahl der Anträge ist davon auszugehen, dass nur eine sehr geringe Anzahl aller Antragsteller mit betrügerischer Absicht gehandelt hat“, so die Sprecherin.

Als Täter im April versucht hatten, die offizielle Internetseite der SAB zu manipulieren, habe man schnell mit dem LKA kooperiert und vorsorglich Zahlungen eingestellt. Nicht nur Sachsen auch in anderen Bundesländern versuchten Betrüger mit einer Fake-Seite Daten von Unternehmen abzugreifen und anschließend mit ihren eigenen Kontodaten die entsprechenden Anträge zu stellen.

Behörden gehen von rund 22 Millionen Euro Schaden aus

Bundesweit gibt es nach Umfrage bei zuständigen Behörden mindestens 5100 Betrugsverdachtsfälle. Der entstandene Schaden soll sich auf rund 22 Millionen Euro belaufen. Nicht enthalten sind Fälle aus Nordrhein-Westfalen, da das dortige Landeskriminalamt noch keine Angaben machen kann. Allein im Zusammenhang mit den erwähnten Fake-Seiten habe es in NRW rund 900 Einzelanzeigen gegeben. Bislang habe man elf tatsächliche Betrugsfälle ermittelt.

Die Zahl der Verdachtsfälle variiert stark von Land zu Land: In Berlin meldete das Landeskriminalamt Anfang Juli etwa 929 Ermittlungsvorgänge, aus Thüringen waren rund 50 Fälle bekannt. Das Wirtschaftsministerium Sachsen-Anhalt ließ wissen, dass von dem geschätzten Schaden von 2,2 Millionen Euro bisher 38 000 Euro zurückgezahlt worden seien. Das Berliner Landeskriminalamt bezifferte den möglichen Schaden auf etwa zehn Millionen Euro. Die niedersächsische Investitions- und Förderbank sprach von einer Schadenssumme in Höhe von 2,9 Millionen Euro.

Betrüger beantragten Hilfen für fremde Firmen

Verdacht auf Subventionsbetrug liegt vor, wenn ein Unternehmen bereits zum 31. Dezember 2019 in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckte. Zu den Betrugsmaschen bundesweit gehört auch, dass Firmen schon nicht mehr existieren oder die ausgezahlten Gelder nicht sachgerecht einsetzen. Ferner wurden Hilfen mehrfach beantragt. Manch einer beantragte Hilfen für eine fremde Firma, gab aber die eigenen Kontodaten an. Andere versuchten, mit den Daten fremder Personen an die Hilfsgelder zu kommen.

Bundesweit sind den Behörden insgesamt 18 Fake-Seiten bekannt, die meist offizielle Online-Auftritte imitieren, um an Daten zu gelangen. Die Seiten werden häufig im Ausland gehostet. Nicht immer wurden auch Daten über sie abgegriffen. Und auch wenn Daten abgegriffen wurden, ist in vielen Fällen kein Geld ausgezahlt worden.

