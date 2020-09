Leipzig

Die Corona-Hilfsgelder wurden zumeist schnell und unbürokratisch ausgezahlt. Weil auch jene die Hand aufgehalten haben, denen die Gelder nicht zustehen, ermitteln jetzt bundesweit die Behörden wegen Betrugs.

In Sachsen gibt es bislang in 162 Fällen Anhaltspunkte dafür, dass die Hilfen nicht rechtmäßig beantragt wurden. Wie die Sächsischen Aufbaubank (SAB) auf Anfrage der LVZ mitteilt, haben sich in diesen Fällen die Betrugsverdachtsmomente erhärtet. Die Betreffenden hätte Zuschüsse aus dem Corona-Soforthilfeprogramm des Bundes und Darlehen aus dem Programm des Sächsischen Wirtschaftsministeriums erhalten.

Hilfen für fremde Firma beantragt

Die Verdachtsfälle würden jetzt sukzessive den Strafverfolgungsbehörden übergeben. In 107 Fällen seien insgesamt rund 1,173 Millionen Euro ausgezahlt worden, davon 762 600 Euro Bundeshilfen.

Eine Straftat liegt unter anderem vor, wenn Hilfen mehrfach beantragt wurden oder wenn Antragsteller für Firmen kassiert haben, die gar nicht existieren oder bereits insolvent sind. Es gibt Fälle, da stellten Antragsteller Hilfen für eine fremde Firma, gaben aber die eigene Kontonummer an. Es wurde auch versucht, mit Hilfe von gefälschten Internetauftritten an fremde Daten zu gelangen, um damit Hilfs-Gelder zu gelangen. Die Seiten orientierten sich zumeist an offiziellen Online-Auftritten von Behörden. Auch mit gefälschten E-Mails versuchten Täter an Daten anderer zu gelangen.

Gemessen an der hohen Zahl der Anträge in Sachsen seien die Betrugsfälle aber insgesamt gering, sagt SAB-Sprecherin Beate Bartsch. Insgesamt seien im Freistaat 106 510 mal Hilfen bewilligt wurden, davon in 86 173 Fällen Bundeshilfen. 1,173 Millionen Euro Hilfsgelder (davon 762 600 Euro vom Bund) seien ausgezahlt worden.

Betrug in Millionen-Höhe: 36-Jähriger in U-Haft

Einen so krassen Fall von Betrug wie in Schleswig-Holstein gebe es in Sachsen nicht, so die SAB-Sprecherin. Die Staatsanwaltschaft in Lübeck ermittelt gegen einen 36 Jahre alten Mann aus dem Kreis Pinneberg. Er soll unberechtigt Kurzarbeitergeld und Corona-Soforthilfe in Millionenhöhe beantragt haben. Für seinen Betrug soll der Mann, der eine Beratungsfirma in Hamburg betreibt, unrechtmäßig erworbene Sozialversicherungsdaten verwendet haben. Laut Staatsanwaltschaft wollte er durch 90 Betrugshandlungen rund 15 Millionen Euro erlangen. Die Hälfte davon soll offenbar an ihn gezahlt worden sein. Er sitzt in Untersuchungshaft. Insgesamt sind in Schleswig-Holstein 241 Verfahren bei den Staatsanwaltschaften anhängig.

Bundesweit gehen Ermittler mindestens 6900 mutmaßlichen Betrugsfällen im Zusammenhang mit Corona-Hilfen nach. Dies geht aus einer Umfrage unter den Justizministerien und Generalstaatsanwaltschaften der Länder hervor. Allein in Nordrhein-Westfalen beläuft sich im Zeitraum April bis Juli die Summe der Verfahren auf 3800, die Zahl der Beschuldigten auf insgesamt 4287.

600 Ermittlungsverfahren allein in Hessen

In Mecklenburg-Vorpommern haben die Staatsanwaltschaften bis Mitte August rund 220 Verfahren wegen Betruges und Subventionsbetruges eingeleitet. Bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, den hessischen Staatsanwaltschaften und Polizeipräsidien sind derzeit rund 600 Ermittlungsverfahren anhängig. In Baden-Württemberg waren bei der letzten statistischen Auswertung (Stichtag: 10. August 2020) 297 Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Staatsanwaltschaften in Niedersachsen haben bis Anfang August mehr als 720 Ermittlungsverfahren geführt, um Betrügereien mit den Corona-Hilfen des Landes aufzudecken. In Bayern laufen 537 Ermittlungs- und Vorermittlungsverfahren.

In Bremen sind 80 Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Subventionsbetruges im Zusammenhang mit den Corona-Soforthilfen in Bearbeitung. In Hamburg und Sachsen-Anhalt werden die Straftaten nicht separat erfasst. Aus Berlin, Thüringen, Brandenburg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland liegen keine Angaben vor.

Auf Subventionsbetrug stehen hohe Freiheitsstrafen

In Bayern lag die ausgezahlte Schadenssumme Ende Mai bei 1,7 Millionen Euro. Bei noch nicht ausbezahlten Anträgen im Gesamtwert von 2,2 Millionen Euro bestehe der Verdacht auf falsche Angaben. Die niedersächsischen Behörden geben die vorläufige Schadenssumme mit 6,5 Millionen Euro an.

Im Wesentlichen wird wegen des Vorwurfs des Subventionsbetruges nach Paragraf 264 des Strafgesetzbuches ermittelt. Auf Subventionsbetrug stehen Geldstrafen oder Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren. In besonders schweren Fällen sind bis zu zehn Jahre Haft möglich. Dabei ist nicht vorausgesetzt, dass tatsächlich ein Schaden eingetreten ist: Strafbar ist der versuchte Betrug auch dann, wenn das Geld gar nicht geflossen ist.

Von Andreas Dunte/epd