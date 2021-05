Leipzig/Dresden

Nach dem Bekanntwerden von mehreren Fällen mit möglichem Abrechnungsbetrug in Corona-Testzentren will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Kontrollen verschärfen lassen. Die Polizei geht angeblich inzwischen in mehreren Bundesländern dem Anfangsverdacht von Manipulationen nach. In Sachsen ist das aktuell nicht der Fall. „Bisher gab es keine Hinweise auf entsprechende Fälle“, so Tom Bernhardt vom Landeskriminalamt (LKA). Entsprechend würden auch noch keine Ermittlungen geführt. „Das heißt aber nicht, dass dies so bleiben wird“, so Bernhardt weiter.

Dem Dresdner Sozialministerium sind aktuell 882 Stellen bekannt, an denen sich Bürgerinnen und Bürger im Freistaat auf das Corona-Virus testen lassen können. Die Dunkelziffer dürfte aber höher sein, weil die Stationen nicht in der Landesbehörde meldepflichtig sind. Ministerin Petra Köpping (SPD) will sich nun bei der für die Abrechnung verantwortlichen Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) dafür einsetzen, dass künftig gezielt und stichprobenartig kontrolliert wird. Allerdings sagt auch sie: „Es gibt bisher in Sachsen keine Anzeichen von Betrugsfällen. Wir haben ein sehr dichtes Netz von Testzentren, die sehr leistungsfähig sind.“

Bisher nur spärliche Kontrollen in Sachsen

Tatsächlich sind Kontrollen in den meist privat betriebenen Corona-Testzentren noch eher die Ausnahme – auch weil es gar keinen konkreten Auftrag des Bundes dazu gibt. „Die Gesundheitsämter prüfen jedoch anlassbezogen die hygienischen Bedingungen in den Teststellen vor Ort. Wenn Missstände aufgefallen sind und nicht abgestellt werden, wird den Teststellen die Beauftragung des Gesundheitsamtes entzogen und die Kassenärztliche Vereinigung dazu informiert“, hieß es weiter aus Sachsens Sozialministerium.

Allein in der Stadt Leipzig gibt es aktuell mehr als 100 Stationen, an denen Corona-Viren gesucht werden. Laut Kommune hätten Gesundheits- und Ordnungsamt – meist nach konkreten Beschwerden – bisher genau acht Kontrollen durchgeführt. „Zu jeder Beschwerde wird eine Stellungnahme vom Betreiber abgefordert. Bisher musste kein Testzentrum geschlossen werden“, so eine Sprecherin. Wichtig sei dabei aber auch: Laut Test-Verordnung werden die angezeigten Stellen nicht zugelassen, sondern nur nach Bundesverordnung beauftragt. Das ist ein rechtlicher Unterschied. „Für eine Beauftragung sind qualifiziertes Personal sowie entsprechende Hygiene- und Testkonzepte notwendig.“

Betreiber müssen Selbstcheck ausfüllen

Während die testenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Deutschen Roten Kreuz oder einem anderen Ausbildungsträger geschult sein müssen, kommt bei der Abnahme der Örtlichkeit unter anderem ein Selbstcheck von insgesamt 30 Ja/Nein-Fragen zur Anwendung, der ausgefüllt ans Gesundheitsamt geschickt werden muss. „Das Gesundheitsamt hat bisher drei Anträgen nicht zugestimmt“, heiß es aus dem Neuen Rathaus – unter anderem, weil ein gewünschtes Testzentrum nicht öffentlich, sondern nur für einen speziellen Personenkreis bestimmt war.

Eine der größten Leipziger Teststellen befindet sich auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz – in unmittelbarer Nähe zum Neuen Rathaus. Fußgänger und Fahrradfahrer können sich dort in drei parallelen Reihen überprüfen lassen. Betrieben wird die Anlaufstation vom Schaustellerbetrieb Volklandt aus Zwenkau (Landkreis Leipzig). „Man braucht ein vernünftiges Konzept, dass auch Hygienevorgaben umsetzen kann“, sagt Sprecher Alexander Schubert. Nach Gesprächen mit dem Gesundheitsamt und Prognosen zur täglichen Nutzung (700 bis 800 Personen) seien die Pläne noch einmal erweitert worden.

900 bis 1500 Tests täglich im Leipziger Zentrum

„Tatsächlich sind es unter der Woche jetzt täglich etwa 900 Tests. An Wochenenden geht es bis zu 1500 und mehr“, sagt Schubert. Insgesamt 17 Mitarbeiter seien inzwischen im Zentrum tätig. „Teilweise sind es Kollegen vom Schaustellerbetrieb, aber 80 Prozent wurden neu eingestellt, mit unbefristeten Verträgen – da wir ja nicht genau wissen, wie lange sich ein Testzentrum wirtschaftlich betreiben lässt“, erklärt der Betreiber.

Abgerechnet wird am Abend. Für jede absolvierte Corona-Überprüfung erhalten die Testzentrum-Betreiber vom Bund 18 Euro. Zudem kann auch der Beschaffungspreis des Testkits erstattet werden, so es sich um ein zertifiziertes Produkt handelt. Weil es in diesem Testzentrum neben der Online-Terminvergabe auch ad hoc mit ausgefülltem Formular Überprüfungen gibt, häuft sich der Papierkram. „Wir zählen jeden Abend die Zettel und rechnen die Online-Anmeldungen dazu“, sagt Schubert. Neben der KVS werde täglich auch die Stadtverwaltung über das Ergebnis informiert.

Von den mutmaßlichen Manipulationen bei anderen Betreibern hat man auch auf dem Leipziger Wilhelm-Leuschner-Platz schon gehört. „Wir achten sehr darauf, dass wirklich alles sauber läuft – vor allem auch, was die Testzahlen anbelangt“, sagt Alexander Schubert. Er sieht künftigen Kontrollen deshalb gelassen entgegen. „Es sind natürlich Unmengen an Papier, aber wir haben alles da und können alles belegen.“

Von Matthias Puppe