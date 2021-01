Biedenkopf: Gut, dass Kretschmer mit Corona-Rebellen spricht

Leipzig

In der aufgeheizten Debatte um den Dialog mit Gegnern von Corona-Maßnahmen erhält Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) Unterstützung von Alt-Ministerpräsident Kurt Biedenkopf ( CDU). „Ich finde gut, dass sich ein Regierungschef diesem Gespräch stellt“, sagte Biedenkopf am Montag der LVZ. Biedenkopf, der am Donnerstag 91. Geburtstag feiert und von 1990 bis 2002 erster Ministerpräsident in Sachsen war, zeigte sich überzeugt davon, dass sich ein Dialog immer lohne, auch wenn auf der Gegenseite Corona-Leugner versammelt seien. „Wenn man mit Menschen spricht, sind sie in der Regel zu erreichen“, sagte er. „Sie schaden sich selbst, wenn sie auf Fragen nicht eingehen.“

Am Freitag moderiertes Forum mit Corona-Rebellen

Der Alt-Ministerpräsident reagierte damit auf politische Forderungen gegen Kretschmer, sich dem Gespräch mit Corona-Rebellen zu entziehen. Am kommenden Freitag will sich Kretschmer in einer Online-Diskussion unter dem Motto „Fakten statt Fake News – Fragen und Antworten zur Corona-Krise am Beispiel des Dreiländerecks“ stellen. Neben dem Regierungschef sind unter der Moderation der Adenauer-Stiftung auch der Zittauer OBM Thomas Zenker, der Ärztliche Direktor des Krankenhauses Zittau sowie die Leiterin eines Görlitzer Pflegeheims beteiligt.

Die Diskussionsrunde gilt als Reaktion auf den ungebetenen Besuch von etwa 30 Corona-Leugnern am 10. Januar vor dem Privatgrundstück Kretschmers in Großschönau (Kreis Görlitz). Danach hatte es auch aus den eigenen Koalitionsreihen starke Kritik an Kretschmer gegeben. Es dürfe sich nicht der Eindruck verfestigen, „dass man vor allem dann gehört wird, wenn man nur laut und lange genug den Systemsturz herbeifabuliert“, sagte Grünen-Fraktionschefin Franziska Schubert der LVZ. Und Linken-Fraktionschef Rico Gebhardt rief Kretschmer dazu auf seine Zeit sinnvoller zu nutzen,

Biedenkopf : Allen Meinungen Gehör schenken

Alt-Ministerpräsident Biedenkopf rät dagegen, in der Corona-Debatte „allen Meinungen auch Gehör zu schenken“. Trotz des Dissens um Kretschmers Dialog-Bereitschaft und Kritik am sächsischen Corona-Management (verpatzter Impf-Start) stellt Biedenkopf, unter dessen Ägide die CDU immer allein regierte, der Koalition im Freistaat, ein positives Zeugnis aus. „Die schwarz-grün-rote Koalition in Sachsen führt das Land seit einem Jahr gut“, sagte er. Mit Blick auf die Folgen des Lockdowns ist Biedenkopf überzeugt, dass sich Sachsen davon erholen wird. Ihm und seiner Frau Ingrid (wird im März 90) gehe es im Übrigen „gut“ – trotz aller Einschränkungen. „Uns fehlt nicht viel mehr als allen anderen auch“, sagte er. Und wie sieht er die Kämpfe zwischen Kanzlerin und den Ministerpräsidenten und -Präsidentinnen um die Corona-Regeln? „Das verstehe ich unter gutem Föderalismus.“

