Bierabsatz in Sachsen eingebrochen: Die Brauer hoffen auf dem Spätsommer

Leipzig

Kaum hatten die ersten Biergärten wieder geöffnet, waren sie gut gefüllt. Nach Monaten des Lockdowns zog es die Sachsen zum frisch Gezapften. Mitunter so stark, dass einige Brauereien mit dem Abfüllen der Bierfässer nicht nachgekommen sind.

„Der Juni hatte es in sich“, sagt Barbara Sarx-Lohse, die Geschäftsführerin des Sächsischen Brauerbundes. 712.400 Hektoliter setzen die Brauereien ab. 660.400 Hektoliter waren es im gleichen Vorjahresmonat.

„Das erste Halbjahr war eine Katastrophe“

Doch Freude will bei den Brauern im Freistaat nicht so recht aufkommen. „Das erste Halbjahr war wirtschaftlich gesehen eine Katastrophe“, bringt es Steffen Dittmar, Präsident des Brauerbundes, auf den Punkt. Erst Corona und monatelang geschlossene Gaststätten, dann mieses Wetter.

Die 79 Brauereien in Sachsen setzten im ersten Halbjahr 278.431 Hektoliter Bier ab. Ein Rückgang um 7,4 Prozent gegenüber den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Zum Vergleich: Bundesweit verkauften die Brauereien 2,7 Prozent weniger Bier. In Hessen brach der Absatz sogar um 17 und in Rheinland-Pfalz um 10,1 Prozent ein. Einzig die Bayern legten (plus 5,3) zu.

Fehlendes Personal, frühes EM-Ausscheiden und Urlaub im Ausland

Dittmar, zugleich Chef der Brauerei Löbauer Bergquell im Landkreis Görlitz, hat sich wie viele seiner Branche mehr vom Sommer versprochen. Die Aufholjagd sei bislang ausgeblieben. „Nicht überall ist die Wiedereröffnung der Außen- und der Innengastronomie gut angelaufen. Viele Betriebe haben erst mit Verzögerung oder überhaupt noch nicht geöffnet, schließen abends deutlich früher ihre Türen oder legen zusätzliche Ruhetage ein.“

Der Görlitzer macht einen Mix aus Gründen dafür verantwortlich: fehlendes Personal, frühes Ausscheiden der deutschen Mannschaft bei der Fußball-EM und dass viele Sachsen ihren Urlaub im Ausland verbringen.

„Getroffen hat es vor allem das Gastgewerbe“

„Ganz ehrlich“, sagt Dittmar, „das ist Klagen auf hohem Niveau.“ Den Brauern gehe es im Vergleich zu vielen anderen Branchen noch gut. „Getroffen hat es vor allem das Gastgewerbe.“ Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Kamenz brachen hier die Umsätze um ein Drittel weg, was vielfach Kurzarbeit und auch Entlassungen zur Folge hatte.

Brauer Dittmar blickt, wie er sagt, mit Zuversicht nach vorn. „Vielleicht folgen Wochen voller Biergärten, ausgelassener Feiern und sprudelnden Biergenusses. Dann fällt die Bilanz in diesem Jahr vielleicht doch noch versöhnlich aus.“

Den Zahn zieht ihm ausgerechnet die Geschäftsführerin des Brauerbundes: „Ob Konzerte, Festivals, Volksfeste oder Schützenfeste – immer mehr der für den Spätsommer und Herbst geplanten Events werden in diesen Tagen abgesagt.“ Was so viel heißt: Es wird weniger Fassbier bestellt.

Von Andreas Dunte