Leipzig

Der sächsische Arbeitsmarkt ist relativ gut durch die Krise gekommen. Aber nur dank Kurzarbeitergeld. Seit Beginn der Corona-Einschränkungen vor einem Jahr zahlte die Bundesagentur für Arbeit (BA) rund eine Milliarde Euro an sächsischen Firmen aus, damit diese ihre Mitarbeiter nicht entlassen mussten. Tausende Jobs konnten so gesichert werden, wie der Chef der Regionaldirektion der BA in Sachsen, Klaus-Peter Hansen, auf LVZ-Nachfrage mitteilt.

Wie hart es Sachsen hätte treffen können, zeigt ein Blick auf den April des Vorjahres. In Folge der weitreichenden Einschränkungen im öffentlichen Leben und in der Wirtschaft war jeder sechste Beschäftigte im Freistaat von Arbeitsausfall betroffen.

Klaus-Peter Hansen, Chef der Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit. Quelle: Arbeitsagentur

In den vergangenen Monaten hat sich die Arbeitslosigkeit insgesamt leicht verschlechtert und die Beschäftigung ist gesunken: Im April waren 134.160 Sachsen arbeitslos gemeldet, fast 5000 mehr als im April 2020. Gleichzeitig ist im Zeitraum die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um 5100 auf rund 1,6 Millionen zurückgegangen.

Arbeitslosigkeit in Sachsen liegt auf dem Niveau von 2018

Mit einer aktuellen Arbeitslosenquote von 6,3 Prozent ist der Arbeitsmarkt auf das Niveau von 2018 zurückversetzt. „Die Zahl der gemeldeten Stellen ist zum Glück noch relativ stabil. Insgesamt hätte es uns deutlich härter treffen können. Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, sagt Hansen. Das sei vor allem dem Instrument Kurzarbeitergeld zu verdanken. „Kurzarbeitergeld ist eine Brandmauer, die weiter hält und seit Beginn der Pandemie tausende Arbeitsplätze sichert.“

Im Juni 2020 zahlten die Arbeitsagenturen fast 150 Millionen Euro aus

Mit aktuell rund 158.000 Kurzarbeitern liegen die Zahlen zwar unter denen vom April des Vorjahres (288.000), jedoch immer noch sehr deutlich über dem Vor-Corona-Niveau. Corona habe neue Höchststände gebracht, die die Kurzarbeiterzahlen aus der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 deutlich übertreffen. Damals waren in Sachsen in der Spitze 65.000 Menschen in der Kurzarbeit.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wird durch die Arbeitsagenturen das Kurzarbeitergeld in bislang nicht dagewesener Größe ausgezahlt. Den bisherigen Höchststand bei den Auszahlungen gab es im Juni 2020 mit fast 150 Millionen Euro. Bei 21 Arbeitstagen sind das etwa sieben Millionen Euro am Tag, die die BA an sächsische Unternehmen weiterreicht. Dieser Höchststand bei den Ausgaben wurde im März diesen Jahres erneut erreicht.

Trotz Belebung bleibt die Situation am Arbeitsmarkt angespannt

Einige Branchen haben unter der Krise besonders zu leiden. So sind Beschäftigte aus dem Gastgewerbe, dem Verarbeitenden Gewerbe und dem Bereich Handel am häufigsten von Kurzarbeit betroffen. Auch wenn eine deutlich Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt zu spüren sei, bleibe die Situation angespannt, so Hansen.

Als erfreulich bezeichnet es der Chef der Regionaldirektion, „dass die Betriebe in Sachsen an ihren Mitarbeitern festhalten und sie nicht auf die Straße setzen“. Angesichts der Demografie und der hohen Nachfrage nach Fachkräften sei das für alle von Vorteil. Die Agenturen stünden den Beschäftigten und Arbeitgebern in Sachsen weiter als verlässlicher Partner zur Seite. „Kurzarbeitergeld fließt und wird schnell an die Unternehmen ausgezahlt – meist innerhalb weniger Tage. Das schafft zumindest etwas Sicherheit für die Betriebe.“

Von Andreas Dunte