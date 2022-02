Leipzig

In Leipzig sind im vergangenen Jahr knapp 200.000 Fahrzeuge geblitzt worden – 17.800 davon, weil sie bei Rot über die Kreuzung fuhren, und fast zehnmal so viele, weil sie zu schnell unterwegs waren. Doch wo droht Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern, die sich nicht an die Straßenverkehrsordnung halten oder einfach nur unaufmerksam sind, in der Messestadt eigentlich die größte Gefahr?

Mehr Messplätze als Messgeräte

Auf LVZ-Anfrage stellte das Leipziger Ordnungsamt seine Statistik für das Jahr 2021 zur Verfügung – verbunden mit dem Hinweis, dass die Anzahl der Messplätze höher sei als die Anzahl der Messgeräte. Folge: Nicht alle Messplätze konnten zeitgleich betrieben werden. Den Angaben zufolge gab es im genannten Zeitraum neun stationäre Geschwindigkeits- und 21 Rotlichterfassungsstellen.

Für zu schnelle Autofahrerinnen und Autofahrer lag im vergangenen Jahr auf Platz fünf der Blitzerfallen die Tannenwaldstraße in Leipzig-Wahren, wo es insgesamt 2338 mal blitzte. In der Schleußiger Rödelstraße – zwischen Pistorius- und Beipertstraße gelegen – wurden 2922 Fahrzeugführerinnen und -führer fotografiert. 5905 Mal schlug der Blitzer in der Travniker Straße zu. Dort verleitet die geradlinige Bundesstraße 6 in Richtung Autobahn 9 so manch eine oder einen, ein wenig mehr Gas zu geben. Auf fast doppelt so viele Fotos kam das Messgerät am Tröndlinring/Ecke Gerberstraße. 10.093 Mal blitzte es dort. Gerade im Berufsverkehr auf dem Ring geht so etwas sehr schnell.

Blitzgefahr am Mariannenpark

All das aber ist nichts gegen den Blitzer an der Maximilianallee im Leipziger Norden, 250 Meter nach dem Ortseingangsschild. Wer hier ortsunkundig ist, womöglich von der Autobahn 14 via Bundesstraße 2 in die Messestadt will und nicht rechtzeitig auf die berühmten „Klötzer“ geht, gerät ganz schnell in den Besitz eines Bußgeldbescheids. Sagenhafte 23.387 Mal blitzte es hier im vergangenen Jahr – im Durchschnitt zwei bis drei Autofahrerinnen und Autofahrer pro Stunde! Das ist mehr als die vier Radarfallen auf Platz zwei bis fünf zusammen. Damit ist die Maximilianallee wie 2020 die gefährlichste Blitzerfalle Leipzigs.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Fahren bei Rot hingegen wurde im vergangenen Jahr in der Lützner Straße/Ecke Stuttgarter Allee 4557 Mal registriert. 4911 Mal blitzte es deswegen an der Kreuzung Delitzscher Straße/Theresienstraße und 5809 Mal beim Spitzenreiter von 2020, an der Kurt-Eisner-/Arthur-Hoffmann-Straße.

Vor allem aber die viel befahrene Kreuzung Torgauer Straße/Adenauerallee im Leipziger Osten wurde für Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die noch bei „Dunkelgelb“ fahren wollten, zur bösen Überraschung. 6620 Mal löste dieses Unterfangen den dortigen Blitzer aus. Öfter wurde nur an der nahe gelegenen Rohrteichstraße/Hermann-Liebmann-Straße unmittelbar am Mariannenpark geblitzt – satte 8688 Mal.

Mobil wird auch geblitzt

Insgesamt hat die Stadt Leipzig im vergangenen Jahr knapp 6,2 Millionen Euro durch Blitzer eingenommen. Mehr solcher Fallen sind es aber nicht geworden. „Im Jahr 2021 erfolgte keine Neuerrichtung einer stationären Verkehrsüberwachungsanlage“, verlautete aus der Stadtverwaltung. Im Gegenteil: Der Rotlicht-Blitzer an der Kreuzung Wurzner Straße/Graßdorfer Straße im Leipziger Osten kann wegen Umbaumaßnahmen am Steuergerät der dortigen Ampel nicht weiter betrieben werden.

Lesen Sie auch Neuer Bußgeldkatalog gilt seit 9. November – hier stehen Leipzigs Blitzer

Zu den stationären Anlagen gesellt sich allerdings noch die mobile Verkehrsüberwachung, bei der derzeit fünf mit Messtechnik ausgestattete Fahrzeuge sowie zwei sogenannte Enforcement Trailer – an einen Anhänger erinnernde mobile Blitzer – im Einsatz sind. Ein weiterer dieser Enforcement Trailer ist derzeit wegen Reparatur außer Betrieb.

Seit 2021 neuer Bußgeldkatalog

Seit November 2021 gilt ein neuer Bußgeldkatalog, der Temposünder deutlich stärker als zuvor zur Kasse bittet. Wer innerorts schneller als mit 20 Kilometern pro Stunde über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit geblitzt wird, bekommt neben einer Geldstrafe auch Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg. Ab 30 Kilometern pro Stunde Überschreitung muss mit einem Fahrverbot gerechnet werden. Rotlichtverstöße werden in der Regel danach geahndet, wie lange die Rotlichtphase bereits bestand, ob andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden und ob womöglich ein Sachschaden entstand.

Von Roland Herold