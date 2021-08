Leipzig

Die Autobahn 4 ist d a s Schreckgespenst unter allen Autobahnen in Sachsen. Das geht aus einer Statistik des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) hervor. Danach gab es in der ersten Jahreshälfte 2021 zwischen den Grenzen zu Thüringen einerseits und zu Polen andererseits insgesamt 2270 Stunden, also knapp 100 Tage, an den verschiedensten Stellen Störungen und Stau. Dieser wiederum nahm in Summe eine Länge von 7350 Kilometern ein, was ungefähr der Entfernung von Leipzig nach Ulan-Bator, der Hauptstadt der Mongolei, entspricht.

A 14 bei den Verzögerungen auf Platz 2

Schuld daran war nicht zuletzt die Dauerbaustelle zwischen Wilsdruff und Dreieck Nossen und die damit verbundenen Brückenarbeiten, die nun in diesem Monat beendet werden sollen. Aber auch Unfälle wie am vergangenen Wochenende an der Anschlussstelle Chemnitz-Mitte oder gleich mehrfach bei Wüstenbrand sorgten immer wieder für merkliche Verzögerungen.

966 Stunden Verzögerungen und 1557 Kilometer Stau weist auch die Autobahn 14 zwischen Schkeuditzer Kreuz und Dreieck Nossen auf. Häufig zweispurig ist sie nicht leicht zu beräumen. Die A 72 (3646 Kilometer), die A 9 (1932 Kilometer) und die A 17 (1628 Kilometer) hatten zwar längere Staus, doch rollte der Verkehr dort schneller wieder.

Ruhiges Fahren auf der A 38

Und noch etwas zeigt die Statistik: Wer es gern ruhiger und ohne Verzögerung mag, sollte seine Fahrten auf der A 38 zwischen Dreieck Parthenaue und der A 9 unternehmen. 232 Kilometer Stau und 55 Stunden Verzögerung in einem halben Jahr bedeuten fast immer freie Fahrt.

Von Roland Herold