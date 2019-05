Leipzig

Ist das Mathe-Abi in diesem Jahr zu schwer – oder gar unlösbar – gewesen? In Online-Petitionen beantworten immerhin schon über 80.000 Schüler und Eltern diese Frage mit einem Ja. Doch kann ein subjektives Empfinden, das sich in Internetklicks kanalisiert, objektive Kriterien aushebeln? So sollte es zumindest nicht sein. Natürlich wird die eigene Prüfung stets als die schwerste empfunden, und es ist auch keine Frage, dass von dieser Note nicht selten Hochschulzulassungen und Chancen auf dem Arbeitsmarkt abhängen. Der gemeinsame Aufgabenpool, um den es jetzt geht, wurde aber nicht ohne Grund erst vor Kurzem von sieben Bundesländern eingeführt, wobei Sachsen einer der Vorreiter war.

Letztlich geht es um die Vergleichbarkeit von Schulabschlüssen. Zahlreiche Bildungsstudien haben in den vergangenen Jahren verdeutlicht, dass das Niveau in den Bundesländern höchst unterschiedlich ausfällt. Sprich, dass insbesondere Abiturienten aus Sachsen und Thüringen aufgrund vergleichsweise hoher Standards schlechtere Zensuren und damit auch geringere Aussichten unter anderem bei Numerus-Clausus-Fächern haben. Immerhin war im letzten Wintersemester fast jeder zweite Studiengang in Deutschland zulassungsbeschränkt. Dabei geht es längst nicht mehr nur um Medizin, sondern auch um beliebte Fächer wie Jura, Betriebswirtschaftslehre oder Sozialwissenschaften.

Da Bildung aber Ländersache und in absehbarer Zeit kein bundesweit einheitliches Abitur durchsetzbar ist, wurde der halbherzige Weg über einen wenigstens teilweise gemeinsamen Aufgabenpool gewählt – und gerade aus den beteiligten westdeutschen Bundesländern Bayern, Niedersachsen und Hamburg gibt es nun die größte Kritik. Für viele Ostdeutsche, zumal wenn sie noch vor der Wende zur Schule gegangen sind, mag dies alles kaum nachvollziehbar sein. Genauso unverständlich erscheint in diesem Zusammenhang, dass allein schon in Leipziger Gymnasien in fünften Klassen mit unterschiedlichen Mathe-Büchern und Arbeitsheften unterrichtet wird.

Doch die jeweiligen Verästelungen innerhalb der ländereigenen Schulsysteme sagen noch nichts über die Qualität – und auch die Vergleichbarkeit – aus. Deshalb greift die aktuelle Diskussion viel zu kurz. Bei aller Kritik an einem möglicherweise zu schwierigem Abitur, die durchaus von Experten geprüft werden sollte, muss es um die Antwort auf folgende Frage gehen: Wie wird ermöglicht, dass der geforderte Stoff ausreichend gründlich vermittelt werden kann – und zwar überall und für alle? Dabei betrifft die Frage nicht nur Gymnasiasten, sondern gilt genauso von Grund- bis zu Berufsschülern. Wenn aber Unterrichtsausfälle und Ersatzlehrer an der Tagesordnung sind, können Inhalte nur ungenügend behandelt worden. Und es muss, ganz grundsätzlich, um die Frage gehen, wie modern und zukunftsfähig unsere Schulen überhaupt noch sind, welches Lernumfeld und welche Methoden die besten Möglichkeiten bieten können.

Von Andreas Debski