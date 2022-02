Dresden

Welche Lehren können für die sächsischen Schulen aus der Corona-Krise gezogen werden? Grüne und SPD unternehmen jetzt innerhalb der Regierungskoalition einen Vorstoß – und fordern eine umfassende Bildungsreform. Der LVZ liegen diese Vorschläge exklusiv vor.

Selbstständigkeit und Teamarbeit

„Selbständiges Lernen, Arbeiten und Problemlösen müssen eine deutlich größere Rolle spielen, genauso die Auseinandersetzung mit anderen Menschen und Teamarbeit“, erklärt die SPD-Bildungsexpertin Sabine Friedel. Das bedeutet: Junge Menschen sollen besser in die Lage versetzt werden, ihr späteres Leben in Wirtschaft und Arbeit, in sozialen und persönlichen Beziehungen oder auch in Kultur, Sport, Freizeit und Gesellschaft zu gestalten. „Deshalb braucht es eine breite – nicht tiefe – Bildung“, sagt Friedel. Konkret läuft dieser Vorschlag auf mehr Fächerverbindung, mehr Projekte, mehr praktisches Lernen hinaus. Eine fachliche Vertiefung sollte dort stattfinden, wo Schülerinnen und Schüler ihre Talente, Interessen und Stärken haben.

Verschlankung der Lehrpläne

Die Pandemie habe vor allem eines vor aller Augen geführt, sagt Christin Melcher, die bildungspolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion: „Schulen sind keine Lernfabriken, sondern unverzichtbare Lern- und Lebensorte für Kinder und Jugendliche. Die detaillierten, überfrachteten sächsischen Lehrpläne brauchen eine Verschlankung auf das Wesentliche.“ Sie fordert, dass die bundesweit geltenden Bildungsstandards „in Sachsen deutlicher in kompetenzorientierte Rahmenlehrpläne beziehungsweise Kerncurricula übersetzt werden“. Auch Friedel kritisiert das „Bulimie-Lernen“, wie sie es nennt: „Die Fülle der Lehrpläne führt dazu, dass Schülerinnen und Schüler oft nur auswendig lernen, aber den Stoff nicht verstehen, weil es einfach zu viel ist.“

Mehr Bildungsgerechtigkeit

Die Schulschließungen haben besonders jene Kinder und Jugendlichen schwer getroffen, die es ohnehin nicht leicht haben – sei es aufgrund technischer Hürden, fehlender Lernräume zu Hause oder sozialer Schwierigkeiten. „Wir dürfen kein Kind zurücklassen. Es gilt, Bildungsbrüche zu vermeiden und diejenigen am stärksten zu fördern, die von der Pandemie am härtesten betroffen waren“, macht Melcher klar. Dabei dürften Lehrerinnen und Lehrer nicht allein gelassen werden. Der Vorschlag für die Zukunft lautet: Multiprofessionelle Teams sollen zum Standard an den Schulen werden. Der Vorteil wäre, so die Grünen-Bildungspolitikerin: Lehrkräfte würden entlastet, Kinder individuell gefördert, hinzu käme ein verstärktes Konfliktmanagement und eine bessere Elternarbeit.

Vielfalt und Differenzierung

Das Schulsystem leide unter Vielfaltsphobie und Einheitlichkeitswahn, meint Friedel – und das sei die Ursache vieler Probleme. „Schüler haben unterschiedliche Stärken und Schwächen, ihr Lerntempo ist verschieden. Deshalb ist Binnendifferenzierung das A und O jeder guten Bildung.“ Diese Maxime stehe zwar seit gut 30 Jahren im sächsischen Schulgesetz, doch in der Realität spiegele sich das nur selten wider. In der „normalen Schule“ würde oft eine Lehrkraft eine Dreiviertel Stunde lang vor 25 Kindern stehen und allen den gleichen Vortrag halten, sagt die SPD-Bildungspolitikerin. „Hier birgt die Digitalisierung eine riesige Chance, dieses Versprechen endlich mit Leben zu füllen und mit Lern-Apps, Flipped Classroom und kollaborativen Tools neue Wege zu gehen.“

Eigenverantwortung und Demokratie

„Schulen sollen zu Orten der Demokratie werden. Junge Menschen haben während der Corona-Pandemie häufig das Gefühl bekommen, keine Stimme zu haben“, gibt Melcher eine weitere Maxime aus. Deshalb müsse politischer Bildung und Beteiligung viel mehr Raum gegeben werden, beispielsweise durch die Stärkung schulischer Mitwirkungen. Zu einer Demokratisierung gehöre letztlich auch, die Eigenverantwortung von Schulen zu stärken – etwa durch mehr schulische Budgets, wie es derzeit im Zuge des Corona-Aufholprogramms geschieht. „Schulen und Lehrkräfte, die neue Wege beschreiten wollen – sei es bei Lernformaten oder Leistungsbewertungen – sollen ermuntert und unterstützt, nicht ausgebremst werden.“

Längeres gemeinsames Lernen

„Man braucht keine unterschiedlichen Schularten“, wird Friedel kategorisch und hält ein Plädoyer auf die Gemeinschaftsschule. Das gemeinsame Lernen von der ersten Klasse bis zum jeweils gewünschten Abschluss sei nicht nur besser für Schüler und Eltern, sondern auch viel „effizienter“ für den Staat: Dann müssten nicht mehr zwei Schulnetze – Oberschule und Gymnasium – parallel betrieben werden. Ihr Fazit: „Damit wird das Schulnetz dichter und werden die Wege kürzer.“ Zudem könnte für die Grundschulen jahrgangsübergreifender Unterricht für ausreichend große Klassen auch im ländlichen Raum sorgen. „Man kann wieder zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule, anstatt ein kompliziertes und teures Schülerbeförderungssystem zu unterhalten.“

Bildungsgipfel und Schulentwicklung

Nach zwei Corona-Jahren gebe es noch immer keine gesicherten Erkenntnisse über tatsächliche Lernrückstände und auch kein Gesamtbild, welche Folgen der Wechsel- und Distanzunterricht für bestimmte Schülergruppen – beispielsweise mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder nichtdeutscher Herkunftssprache – haben, kritisiert Melcher. Für eine gute Unterrichts- und Schulentwicklung brauche es aber wissenschaftliche Grundlagen. „Wir regen einen Bildungsgipfel an – als Wiedereinstieg in den Prozess ’Bildungsland Sachsen 2030’.“ In einem breiten Dialog sollten Konzepte für eine moderne, gerechte und demokratische Schule entwickelt werden.

