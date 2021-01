Dresden

Für 15 Euro im Monat mit Bus und Bahn zur Schule fahren – ab 1. August soll das endlich im Freistaat möglich sein. Das erklärte am Montag Sachsens Wirtschafts- und Verkehrsminister Martin Dulig ( SPD) in Dresden. „Uns ist ein wirklicher Durchbruch gelungen – das Bildungsticket kann kommen“, sagte er.

Neues Ticket rund um die Uhr nutzbar

Nutzbar sein soll das neue Ticket für alle Schüler der allgemeinbildenden Schulen sowie für Berufsschüler ohne duale Ausbildung. Es wird als Jahresticket für 180 Euro angeboten und gilt nicht nur rund um die Uhr, sondern auch an Wochenenden, Feiertagen sowie in den Ferien in allen Verkehrsmitteln des ÖPNV. Der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze ( SPD) beispielsweise geht davon aus, dass dadurch die monatlichen Kosten für Schüler um drei bis sechs Euro gesenkt werden.

Dabei soll der Verkehrsverbund des Schulortes die Grundlage sein. Für Schüler, deren Schul- und Wohnort aber in verschiedenen Kreisen liegen, würden „individuelle Lösungen“ angestrebt, versprach Dulig. Dies sei mit Landräten und Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte vereinbart worden. Länderübergreifende Lösungen gebe es hingegen noch nicht. „Wir hoffen jedoch sehr, dass grenzüberschreitende Verkehrsräume flexible Lösungen miteinander vereinbaren“, sagte der Verkehrsminister.

Millionenspritze vom Freistaat

Für die Finanzierung wird der Freistaat in diesem Jahr 22 Millionen Euro und im kommenden 50 Millionen Euro zuschießen. Grundlage ist das Gesetz zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im Öffentlichen Nahverkehr. Voraussetzung ist die Verabschiedung des geplanten Doppelhaushalts für 2021/22 durch den Sächsischen Landtag. Der Bautzner Landrat Michael Harig ( CDU) kündigte an, dass das neue System zeitnah evaluiert wird, um so die tatsächliche Inanspruchnahme realistisch einzuschätzen.

Klar ist nun auch, dass eine Sächsische Mobilitätsgesellschaft bis Ende 2022 ihre Arbeit aufnehmen wird. Deren Aufgabe besteht dann darin, übergreifende Aufgaben der Verkehrsverbünde zu koordinieren und als Verhandlungspartner beispielsweise gegenüber der Deutschen Bahn AG aufzutreten. Unklar dagegen ist noch, wo ihr genauer Sitz sein soll. Laut Dulig wird es aber auf jeden Fall der ländliche Raum sein.

Eine weitere Einigung wurde im Bereich der Plus- und Taktbusse erzielt, um auch entlegenere Regionen künftig besser erreichen zu können. Hier sollen die aktuellen Kriterien des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes Richtlinie werden.

SPD verwirklicht Kernvorhaben

Bildungsticket und Azubiticket gelten als Kernvorhaben der SPD im Koalitionsvertrag. Das Azubiticket kann bereits seit August 2019 für 48 Euro im Monat innerhalb eines Verkehrsverbundes genutzt werden. Jeder weitere Verbund kostet dann noch einmal fünf Euro zusätzlich.

Ursprünglich sollte das Vorhaben Bildungsticket, das Bestandteil des Koalitionsvertrages ist und auch von der Linken unterstützt wird, bereits zum Schuljahr 2020/21 eingeführt werden. Dulig sprach am Montag von einem „langen Wunsch“ und einem „großen Thema der SPD“. Nachdem die Einführung lange Zeit am Widerstand der Zweckverbände und der Landkreise gescheitert war, wollen nun alle Beteiligten offenbar einen Neuanfang wagen.

Von Roland Herold