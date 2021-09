Leipzig

Der Mensch ist nur ein Punkt irgendwo oben rechts in der Ecke. Kurz vor der offiziellen Einweihung des Neubaus des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) am Mittwoch auf Leipzigs Alter Messe stand iDiv-Sprecher Christian Wirth, Botanik-Professor an der Uni Leipzig, vor einer „Karte des Lebens“, wie er sie nannte. Acht Millionen Arten sind darauf eingetragen, Wirbeltiere, Fische, Vögel, Bäume, Blumen, Gräser, Pilze, Mikroorganismen und vor allem Insekten. „Acht Millionen unterschiedliche Lösungen für die Probleme des Lebens“, erklärt Wirth den etwa 100 Gästen. Unter ihnen drei Ministerpräsidenten: Michael Kretschmer (CDU) aus Sachsen, Bodo Ramelow (Linke) aus Thüringen und Reiner Haseloff (CDU) aus Sachsen-Anhalt.

„Dramatische Entwicklung“

Doch bevor das Trio zusammen mit Heide Ahrens, Generalsekretärin der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), ein rotes Band durchschneiden wird – Haseloff wird dafür auf Drei zählen – fällt vor diesem symbolischen Akt die Karte des Lebens auf den Boden. Auf einer zweiten Version zeigen dann mehrere Löcher, welche Spuren der kleine Punkt von irgendwo oben rechts hinterlässt. „Eine Art hat das Leben so sehr verändert, dass eine Million Arten nicht mehr hinterherkommen“, seufzt Wirth. Sie sind vom Aussterben bedroht.

Die Karte des Lebens besteht zu einem Achtel aus Löchern: iDiv-Sprecher Professor Christian Wirth erklärte den Gästen, dass von den geschätzten acht Millionen Arten der Erde eine Million vom Aussterben bedroht sind. Quelle: André Kempner

„Dies ist eine dramatische Entwicklung“, findet Angela Merkel (CDU). Die Bundeskanzlerin ist nicht in Leipzig, schickt aber Grüße per Video an das Zentrum, das sich „einen exzellenten Ruf erworben“ habe. „Der Erhalt der biologischen Vielfalt verbunden mit dem Schutz des Klimas ist eine existenzielle Aufgabe für uns Menschen“, sagt sie. „Deshalb ist es von größter Bedeutung, dass die Biodiversitätsforschung das Verständnis für die Belastungsgrenzen unserer Ökosysteme fördert und entscheidend dazu beiträgt, für ein nachhaltiges Wirtschaften und Verhalten zu sensibilisieren.“

Merkel umschreibt damit die Aufgabe, die sich das iDiv-Konsortium bereits seit neun Jahren stellt. Die DFG hatte damals einen Wettbewerb ausgeschrieben. Eine Bewerbung aus Berlin galt als Favoritin, „und alle waren total perplex“, erinnert sich Kretschmer, „als Leipzig gewann“. Rhetorische Pause. „Was gar nicht stimmte, denn es war Mitteldeutschland – und wir konnten das auch nur gemeinsam schaffen.“ Elf Forschungsstätten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gehören zum iDiv-Konsortium, darunter die drei Unis von Leipzig, Halle und Jena sowie das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.

Für 34 Millionen zwischen Frühjahr 2018 und Spätsommer 2020 gebaut: das Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung auf der Alten Messe in Leipzig. Quelle: André Kempner

„Magisches Dreieck“

Haseloff spricht von einem „magischen Dreieck“, und Ramelow stimmt ebenfalls in den Chor ein: „Politisch könnten wir nicht unterschiedlicher sein“, betont er, „aber wenn wir gemeinsam auftreten, sind wir unschlagbar“. Erst recht mit guter Politikberatung, ergänzt er mit Blick auf die Forscherinnen und Forscher, die ihm zuhören. DFG-Generalsekretärin Ahrens lobt diese: „Sie erfüllen die Aufgabe mit Bravour. iDiv ist zu einem internationalen Leuchtturm-Projekt geworden.“ Auch wenn der Artenschutz, schränkt Haseloff ein, „naturwissenschaftlich oft einfacher gesagt als politisch umgesetzt ist“.

Wirth drückt dennoch aufs Tempo: „Wir machen Wissenschaft unter Zeitdruck. Das Problem besteht jetzt.“ Einerseits. Andererseits handle es sich um eine „Jahrhundertaufgabe“, so der iDiv-Sprecher: „Wir müssen lernen, mit Biodiversität zu wirtschaften und nicht mehr gegen sie.“

Von Mathias Wöbking