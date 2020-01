Warum ist E10-Biosprit plötzlich so teuer wie Super-Benzin?

Leipzig

Autofahrer stutzen dieser Tage: Zahlten sie bislang an der Tankstelle für den E10-Treibstoff wegen des höheren Biosprit-Anteils in der Regel einige Cent weniger als für das herkömmliche Super-Benzin (E5), ist damit nun Schluss: E10 kostet fast genauso viel wie E5.

Laut dem Vergleichsportal Clever-Tanken mussten Autofahrer am Freitagvormittag in Sachsen im Schnitt 1,41 Euro für E10 hinlegen und 1,43 Euro für Super-Benzin E5. An einer Reihe von Tankstellen lag der Unterschied sogar nur bei einem Cent. Die Tage davor gab es so gut wie keinen Unterschied.

Dem Benzin werden mehr Bio-Komponenten beigemischt

Der Grund dafür liegt in verschärften Umweltvorschriften. „Zu Jahresbeginn ist die zu erfüllende Treibhausgas-Minderungsquote im Straßenverkehr von vier auf sechs Prozent gestiegen“, sagt Alexander von Gersdorff, Sprecher beim Verband der Mineralölwirtschaft (MWV). Dies erfordere eine höhere Beimischung von teureren Bio-Komponenten wie etwa Ethanol bei Benzin. Das bedeutet: Weil E10 einen höheren Anteil an Bio-Ethanol als E5-Sprit hat, steigen hier die Preise verhältnismäßig stärker. Der E10-Anteil am Benzinabsatz betrug zuletzt – Januar bis Oktober 2019 – rund 13 Prozent, der von E5 dementsprechend 87 Prozent.

Gersdorff weiter: „In der Folge sehen wir im Tankstellensektor ein hartes Ringen in der Preispolitik.“ Allerdings würden die Unternehmen unterschiedliche Strategien verfolgen.

ADAC : Autofahrer sollten mehr denn je Preise vergleichen

Der Automobilklub ADAC empfiehlt deshalb: „Mehr denn je sollten Autofahrer die Kraftstoffpreise an Tankstellen vergleichen, da die Preisgestaltung völlig uneinheitlich ist.“ Es gebe sowohl Anbieter, die die Sorten Super E10 und Super mit der bisherigen Differenz anbieten, als auch Tankstellen mit identischen Preisen für beide Sorten. „In manchen Fällen ist der Biosprit E10 sogar teurer als Super“, so der ADAC.

Der Klub sieht die Entwicklung skeptisch. Der bisherige Preisunterschied sollte für Autofahrer Anreiz sein, den sogenannten Biosprit E10 zu kaufen. Dieser Anreiz sei im Moment kaum gegeben.

E10 müsse deshalb wieder günstiger werden, so die Forderung. Aus Sicht des ADAC ist eine verstärkte Nutzung von Super E10 in Deutschland sinnvoll und wünschenswert. „Der Wegfall eines Preisvorteils für Super E10 ist dabei klar kontraproduktiv.“

Verband: Kein Mehrverbrauch bei E10

Beim Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft ( BDBe) kritisiert man die Preisgestaltung der Mineralölkonzerne. Vor allem weil das zu „für Verbraucher verwirrenden Berichten und Spekulationen“ geführt habe. „Die von einigen Seiten vorgebrachte Erklärung für den bisherigen Preisvorteil von Super E10 aufgrund des geringeren Heizwertes von Bioethanol gegenüber Mineralöl und des daraus angeblich folgenden Mehrverbrauchs entspricht nicht den Tatsachen“, sagt BDBe-Geschäftsführer Stefan Walter. Der Verband verweist auf verschiedene Vergleichstests, die das ergeben hätten. Durchgeführt wurden sie mit „gängigen und zulassungsstarken Pkw-Modellen der Automarken BMW, Ford, Opel, Renault und VW aus verschiedenen Fahrzeugklassen“.

Die Vergleichstests zeigten zudem, dass Super E10 die Stickoxidemissionen im Vergleich zu Super um durchschnittlich 25 Prozent verringert und für den Feinstaubausstoß im Durchschnitt eine erhebliche Reduktion von mehr als 70 Prozent nachweisbar ist, so der Verband.

Von Andreas Dunte