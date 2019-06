Leipzig

Zum meteorologischen Sommeranfang am Samstag sind die Temperaturen in Sachsen gestiegen. Für Sonntag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) sogar bis 31 Grad und reichlich Sonne voraus. „Das wäre der bislang wärmste Tag des Jahres“, sagte am Samstag Peter Zedler vom DWD in Leipzig.

Auch in der kommenden Woche soll es warm bleiben. Für Montag sagt der DWD ebenfalls Sonne und Temperaturen bis 31 Grad voraus, am Mittwoch seien sogar örtlich Temperaturen bis 32 Grad möglich. Allerdings könnte es ab Dienstag gerade im Bergland zu einzelnen Gewittern kommen, so Zedler.

Wegen der Trockenheit steigt auch die Waldbrandgefahr im Freistaat: Für Sonntag wird in Teilen Nordsachsens mit der höchsten Warnstufe 5 gerechnet. Auch rund um Leipzig und in der Lausitz besteht in den kommenden Tagen hohe Waldbrandgefahr.

dpa