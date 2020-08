Bitterfelder Landrat Schulze hört auf – und will in den Bundestag

Leipzig

Der langjährige Landrat des sachsen-anhaltischen Landkreises Anhalt-Bitterfeld, Uwe Schulze, will im kommenden Jahr nicht ein weiteres Mal zur Wahl für sein aktuelles Amt antreten, sondern für den Bundestag kandidieren. Der CDU-Politiker erklärte am Montagabend, er wolle seine Erfahrungen aus 20 Jahren Kommunalpolitik in die Bundespolitik einbringen. Voraussichtlich im nächsten Herbst wird ein neuer Bundestag gewählt.

Schulze, der bereits im Magdeburger Landtag saß (von 1990 bis 2002), ist seit dem Jahr 2001 Landrat in der Region. Zunächst führte der heute 58-Jährige den damaligen Landkreis Bitterfeld an, bevor er 2007 und 2014 zum Landrat im neuen Kreis Anhalt-Bitterfeld wurde.

Längerfristige Perspektive für zukunftsträchtige Themen

„Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld kann in vielen Bereichen auf eine positive Entwicklung zurückblicken, beispielsweise beim wirtschaftlichen Wachstum oder der Entwicklung des regionalen Arbeitsmarktes“, zog Schulze Bilanz. Dazu beigetragen habe auch die personelle Kontinuität und der Fokus auf eine unaufgeregte sowie lösungsorientierte Arbeit, erklärte der gebürtige Roßlauer weiter.

Mit zukunftsträchtigen Themen wie dem Strukturwandel, der demografische Entwicklung in Ostdeutschland oder auch der Digitalisierung ständen nun allerdings Herausforderungen vor der Tür, die eine längerfristige Perspektive voraussetzen, ließ Schulze am Montag wissen. „Ich denke daher, dass nun der richtige Zeitpunkt gekommen ist, jemandem Neuen die Möglichkeit zu geben, Verantwortung zu übernehmen.“

Schulze : Oft nicht beachtet, dass Berliner Beschlüsse vor Ort umgesetzt werden müssen

Der Lokalpolitiker erklärte, dass er sich auch an eine alte Forderung aus seiner Zeit in der Jungen Union erinnere, wonach ein politisches Mandat immer nur eine begrenzte Zeit ausgeübt und verliehen werden sollte. Schulze war von 1994 bis 1998 Landesvorsitzender der CDU-Jugendorganisation in Sachsen-Anhalt.

Den Wunsch, seine politische Karriere als Bundestagsabgeordneter fortzusetzen, begründete der Sachsen-Anhalter auch damit, dass die Interessen von Landkreise und kreisangehörigen Kommunen noch stärker ins Blickfeld rücken sollten. „Was in Berlin beschlossen und entschieden wird, muss am Ende durch die Akteure vor Ort auch umgesetzt werden. Dies wurde in den letzten Jahren allzu oft nicht beachtet.“

